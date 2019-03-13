「裸體版蒙娜麗莎」真實身分曝光　原來是達文西英俊「男學徒」

▲《蒙娜瓦納》（Monna Vanna）。（圖／擷取自Wikimedia）



國際中心／綜合報導

2019年是義大利文藝復興畫家達文西（Leonardo da Vinci）逝世500周年，收藏達文西近1/3作品的巴黎羅浮宮預計在年底舉辦回顧展。特別的是，仿《蒙娜麗莎》的炭筆素描畫《蒙娜瓦納》也將展出，後人多半認為畫中主角是裸體版的蒙娜麗莎，但專家發現另有其人，蒙娜瓦納應該是達文西最鍾愛的男助理。

▲《蒙娜瓦納》（Monna Vanna）。（圖／擷取自Wikimedia）



堪稱「裸體版蒙娜麗莎」的《蒙娜瓦納》（Monna Vanna）收藏在巴黎北方的孔代博物館（Musée Condé）超過150年，先前專家認為它是由達文西的團隊仿照《蒙娜麗莎》繪製而成。不過最近羅浮宮的藝專家有了新的發現，他們從畫作中發現許多「左撇子」才有的繪畫痕跡，羅浮宮策展人德爾迪克（Mathieu Deldicque）表示，「達文西很有可能親自完成大部分的繪製工作。」而且畫中人物也不是蒙娜麗莎，而是達文西俊俏的男學徒沙萊（Salaì）。

英國《衛報》指出，外界不斷推測達文西是一名同性戀，他與學徒沙萊的親密傳聞也引發許多猜想。義大利畫家瓦薩里（Giorgio Vasari）就曾在傳記中寫著，「沙萊長相俊俏且優雅，美麗的鎖骨與捲髮都讓達文西傾倒。」達文西曾兩度被指與男性發生性行為，這在文藝復興時期可是唯一死罪，達文西也因此將工作室從佛羅倫薩搬到米蘭。

蒙娜麗莎的真正身分一直是個謎團，多數人認為是佛羅倫斯富商的夫人麗莎．喬宮多（Lisa Gherardini del Giocondo），而超現實主義畫家杜象（Marcel Duchamp）曾替蒙娜麗莎加了兩撇鬍子及一小撮山羊鬍，完成畫作《L.H.O.O.Q.》（小鬍鬚蒙娜麗莎），讓人不禁猜測，蒙娜麗莎或許其實是一名男性。

▼杜象（Marcel Duchamp）的作品《L.H.O.O.Q.》。（圖／達志影像／美聯社）

