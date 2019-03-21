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原民智慧+閲讀推動環保　花蓮「環保小學堂」中央肯定獲補助

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▲「花蓮縣生態文化休閒創意產業永續發展協會」用「原住民生活環保智慧」擬定教案讓評選委員印象深刻。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「花蓮縣生態文化休閒創意產業永續發展協會」用「原住民生活環保智慧」擬定教案讓評選委員印象深刻。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮縣生態文化休閒創意產業永續發展協會」與「碧雲莊社區發展協會」在花蓮縣環境保護局的輔導與協助下，參與環保署「2019年環保小學堂推展計畫」評選，在全國22個縣市最優秀社區的激烈競爭下脫穎而出，雙雙獲選「2019年環保小學堂推展計畫」補助。

環保署自2009年辦理「環保小學堂」徵選、輔導作業，遴選出全國最優良社區補助經費辦理「環保小學堂推展計畫」，藉此發掘不同特色的環保模範社區，輔導提升為環境教育的場所，深化環境教育工作。

▲「花蓮縣生態文化休閒創意產業永續發展協會」用「原住民生活環保智慧」擬定教案讓評選委員印象深刻。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此次花蓮縣參與「環保小學堂推展計畫」評選共有2處社區，評選委員對於「花蓮縣生態文化休閒創意產業永續發展協會」用「原住民生活環保智慧」擬定教案印象深刻，對「碧雲莊社區發展協會」用繪本「閱讀的力量推動環保」也十分肯定。

▲「花蓮縣生態文化休閒創意產業永續發展協會」用「原住民生活環保智慧」擬定教案讓評選委員印象深刻。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮碧雲莊社區發展協會利用繪本，以閱讀的力量推動環保也獲得評審肯定。

環保局長饒忠表示，自98年配合環保署推動「環保小學堂推展計畫」以來，每年從不缺席，今年全國僅15個社區入選，花蓮占了2席，提案的兩個社區在全國激烈的競爭中雙雙獲選殊榮，也是花蓮縣民與社區過去一直以來致力於推動環保的努力與實踐，獲得中央高度的肯定。未來將以此成功模式持續擴大協助花蓮縣更多的社區參與，從我們的生活中真正實踐環保。

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