　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／福建省2019年下達重點流域生態補償資金67億

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼福建省,福建,廈門。（圖／CFP）

▲福建今年重點流域生態補償67億。（圖／CFP）

《福建》福建省2019年下達重點流域生態補償資金67億

福建省生態環境廳18日指出，為支持推進重點流域水環境綜合整治，福建省2019年共下達重點流域生態補償資金147,460萬元（人民幣，下同，約新台幣67.6億元），其中5000萬元統籌用於綜合性生態補償試點工作；流域生態補償資金按照水環境質量、森林生態保護和用水總量控制三類因素來統籌分配，主要用於流域污染治理和生態保護。（東南網）

《江西》江西省開發區主營業務收入力爭破3兆

江西省發改委指出，按照2019年促進全省開發區改革和創新發展工作要點，該省將在項目支撐、產業集聚、創新引領、改革推動和綠色轉型等五大重點領域實現突破，力爭全省開發區主營業務收入突破3兆大關。（南昌晚報）

《山東》山東海洋生態環境保護規劃出爐　規劃17類341個分區

山東省生態環境廳日前印發《山東省海洋生態環境保護規劃（2018—2020年）》，將山東省海域規劃成自然保護地、海洋特別保護區、重要河口生態系統等17類341個分區進行分區管控，各分區實行不同的環境保護要求。（大眾網）

《北京》去年北京主動公開政府訊息92萬條

2018年北京市政府訊息公開工作年度報告日前發布，該市2018年主動公開政府訊息920,226條，主動公開重點領域政府訊息264,575條。其中，政府網站公開政府訊息785,326條。（北京青年報）

▲▼港澳學生除了喜歡在中國求學，也想要留在當地就業。（圖／示意圖，CFP）

▲湖南今年預計城鎮新增就業70萬人以上。（圖／CFP）

《湖南》湖南今年預計城鎮新增就業70萬人以上

湖南省人社廳17日指出，2019年該省預計城鎮新增就業70萬人以上，城鎮登記失業率控制在4.5%左右，城鎮調查失業率控制在5%左右，確保全省就業大局持續穩定。（長沙晚報）

《河北》今年河北省將精準服務民企3.5萬家以上

河北省「雙創雙服」活動領導小組辦公室日前印發《服務民營企業專項工作實施方案》，提出河北省將通過線上線下相結合的服務方式，在管理提升、技術對接、法律諮詢等方面為民營企業提供「找得著、用得起、有保障」的精準服務，展開公益性服務活動100場，年服務企業3.5萬家以上。（河北新聞網）

《黑龍江》黑龍江：1786公里國省道改造工程年內實施

2019年黑龍江省將實施普通國省道項目46個1786公里，其中列入省委省政府「百大項目」重大決策安排的沿邊國省道改造項目、普通國省道改造項目有43項，建設里程1715.6公里，總投資272.9億元。（黑龍江日報）

《北京》北京春節人均消費6300元　近2成被訪家庭人均消費超5000元

北京市統計局18日發布的數據顯示，2019年春節期間北京市被訪消費者的家庭人均消費約為6300元。其中，18.9%的被訪消費者家庭人均消費金額超過5000元。（北京青年報）

▼北京春節人均消費6300元。（圖／CFP）

▲▼結帳,服飾店,購物,買東西,逛街,血拼示意圖。（圖／CFP）

ET快訊
懷孕10週急結婚！女方媽要36萬聘金男批「賣女兒」網卻力挺
開特斯拉直接撞老婆　網紅稱「測剎車系統」：車速比腳踏車慢
陳菊表態了：我支持蔡英文連任　籲勿忘團結
基隆雨衣匪搶超商　19日清晨留遺書「不想再被關」上吊亡

關鍵字：華聞快遞,福建,流域生態,補助,補償

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／外套蓋上直接來！小情侶籃球場旁「高速狂抖」　網見亮點全歪樓

解析「習五條」　撇民進黨台獨、國民黨不統不獨

短暫會見英外交大臣　王毅：望落實「黃金時代」行動

赴歐談「十大共識」　王毅：在維護多邊主義有共同訴求

華聞快遞／福建省2019年下達重點流域生態補償資金67億

44年首次中歐外長集體對話！王毅：支持歐洲一體化

換領大陸駕照可透過APP　平潭12日發出「線上申請」第一張

影／妹曾當人肉箭靶籌錢！25歲姐嘆「痛到流不出淚」　不敵血癌病逝

抓包外遇...醋男當街捅死女友和閨蜜！沾血打電話：肯定上新聞，沒事

習提打造兩岸共同市場　蕭萬長下周赴海南博鰲「有看頭」

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

影／外套蓋上直接來！小情侶籃球場旁「高速狂抖」　網見亮點全歪樓

解析「習五條」　撇民進黨台獨、國民黨不統不獨

短暫會見英外交大臣　王毅：望落實「黃金時代」行動

赴歐談「十大共識」　王毅：在維護多邊主義有共同訴求

華聞快遞／福建省2019年下達重點流域生態補償資金67億

44年首次中歐外長集體對話！王毅：支持歐洲一體化

換領大陸駕照可透過APP　平潭12日發出「線上申請」第一張

影／妹曾當人肉箭靶籌錢！25歲姐嘆「痛到流不出淚」　不敵血癌病逝

抓包外遇...醋男當街捅死女友和閨蜜！沾血打電話：肯定上新聞，沒事

習提打造兩岸共同市場　蕭萬長下周赴海南博鰲「有看頭」

《瞞天過海》女星爆「陪睡換演出」　華納兄弟CEO凱文辻原下台

施正鋒／茶壺風暴　賴清德參選會讓民進黨分裂嗎？

蘇-35新買家出現！埃及花600億要買20架　汰換老舊米格-21

印地安人鮑爾對教士飆9K　傳教士有意趕開季前網羅

傳蔡英文擬延後初選一周　召三巨頭密會商討

撞見女友床戰舊愛　綠帽男殺情敵重判13年定讞

賴清德正面迎戰蔡英文　黃偉哲：前胸後背都是肉

雲端最前線／新系出手換英第一槍 蔡英文正面迎戰

101歲台獨歐吉桑支持蔡英文連任　史明：賴清德理智比較欠

減肥成功後卻更容易復胖？全民瘋的生酮飲食究竟是什麼

大陸熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨..

妹曾當人肉箭靶籌錢！25歲姐血..

大媽愛養生靜脈注射果汁險死

.醋男當街捅死2女！全身血淡定..

床的世界、和成研發長照產品登陸

路邊踩到一塊肉　竟是「肉靈芝」

尾牙中50萬！公司2個月後竟開..

7歲兒罹血癌！生父放棄治療　原..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

打麻將狂輸怒報警　她下場超慘

大媽吃完野菜曬太陽　臉腫如豬頭

iPhone陸售價3次下跌　6..

平潭發出第一張台胞線上申請駕駛..

陸發布新疆白皮書　嚴打恐怖主義

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／滬指大漲2.47%逼近3100點

A股三大股指18日集體大幅上漲，滬指逼近3100點。截至收盤，滬指收報3096.42點，漲幅2.47%；深成指收報9843.43點，漲幅3.07%；創業板指收報1707.06點，漲幅2.67%。貴州茅台也漲超4%，股價最高探至814.53元（人民幣，下同）創歷史新高。（中新社）

華聞快遞／前兩月遼寧進出口增速高全陸5.3百分點

華聞快遞／同比2年前　北京二手房價降逾10%

Suzuki SWISH舊換新最高折11800

華聞快遞／黑龍江減稅降費惠117萬小微企業

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

2020換發新身分證　將會取消國旗

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

艾莉絲離婚2年不敢公開！痛苦看心理醫生

黑澀會美眉「洪玉米」合體！網high：都變成女神

後悔廢死　5.2萬人連署求判紐國槍手死刑

小薰認愛原因曝光！鄭人碩手寫卡片打動

白衣女飛天！網談42年前彰化40死車禍

桃機恐怖夫扔妻下4樓　引爆點曝光

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面