華聞快遞／福建省2019年下達重點流域生態補償資金67億

▲福建今年重點流域生態補償67億。（圖／CFP）



《福建》福建省2019年下達重點流域生態補償資金67億

福建省生態環境廳18日指出，為支持推進重點流域水環境綜合整治，福建省2019年共下達重點流域生態補償資金147,460萬元（人民幣，下同，約新台幣67.6億元），其中5000萬元統籌用於綜合性生態補償試點工作；流域生態補償資金按照水環境質量、森林生態保護和用水總量控制三類因素來統籌分配，主要用於流域污染治理和生態保護。（東南網）

《江西》江西省開發區主營業務收入力爭破3兆

江西省發改委指出，按照2019年促進全省開發區改革和創新發展工作要點，該省將在項目支撐、產業集聚、創新引領、改革推動和綠色轉型等五大重點領域實現突破，力爭全省開發區主營業務收入突破3兆大關。（南昌晚報）

《山東》山東海洋生態環境保護規劃出爐 規劃17類341個分區

山東省生態環境廳日前印發《山東省海洋生態環境保護規劃（2018—2020年）》，將山東省海域規劃成自然保護地、海洋特別保護區、重要河口生態系統等17類341個分區進行分區管控，各分區實行不同的環境保護要求。（大眾網）

《北京》去年北京主動公開政府訊息92萬條

2018年北京市政府訊息公開工作年度報告日前發布，該市2018年主動公開政府訊息920,226條，主動公開重點領域政府訊息264,575條。其中，政府網站公開政府訊息785,326條。（北京青年報）

▲湖南今年預計城鎮新增就業70萬人以上。（圖／CFP）



《湖南》湖南今年預計城鎮新增就業70萬人以上

湖南省人社廳17日指出，2019年該省預計城鎮新增就業70萬人以上，城鎮登記失業率控制在4.5%左右，城鎮調查失業率控制在5%左右，確保全省就業大局持續穩定。（長沙晚報）

《河北》今年河北省將精準服務民企3.5萬家以上

河北省「雙創雙服」活動領導小組辦公室日前印發《服務民營企業專項工作實施方案》，提出河北省將通過線上線下相結合的服務方式，在管理提升、技術對接、法律諮詢等方面為民營企業提供「找得著、用得起、有保障」的精準服務，展開公益性服務活動100場，年服務企業3.5萬家以上。（河北新聞網）

《黑龍江》黑龍江：1786公里國省道改造工程年內實施

2019年黑龍江省將實施普通國省道項目46個1786公里，其中列入省委省政府「百大項目」重大決策安排的沿邊國省道改造項目、普通國省道改造項目有43項，建設里程1715.6公里，總投資272.9億元。（黑龍江日報）

《北京》北京春節人均消費6300元 近2成被訪家庭人均消費超5000元

北京市統計局18日發布的數據顯示，2019年春節期間北京市被訪消費者的家庭人均消費約為6300元。其中，18.9%的被訪消費者家庭人均消費金額超過5000元。（北京青年報）

▼北京春節人均消費6300元。（圖／CFP）

