超靈！500萬拖車載鋼筋台中遭竊　他跪土地公後2小時在苗栗找到

▲太平長億福德祠十分靈驗，理事長陳金龍要價5百多萬的拖板車及鋼筋遭竊，向土地公跪求2小就找到。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

農曆2月2日是土地公誕辰，香火鼎盛的40年歷史太平長億福德祠8日舉行「頭牙」，為土地公祝壽。理事長陳金龍也談起10多年前市價500多萬的拖板車及鋼筋被竊故事，他說，事發後他跪求土地公幫忙，果然2小時候就在苗栗山區找到，神蹟讓信徒頻呼土地公有保佑。

8日上午，太平長億福德祠舉行頭牙，也慶祝土地公誕辰，吸引許多信眾到場，立法院副院長蔡其昌也親自到場參拜。而長億福德祠40年的歷史中，已有多件令人感到玄妙的神蹟，理事長陳金龍也現場娓娓道來。

▲立法院副院長蔡其昌也特地到場參拜。（圖／蔡其昌服務處提供）

陳金龍說，他本身是從事運輸業，10多年前，一台裝滿鋼筋的拖板車竟然遭竊，車要價就2百多萬，連同鋼筋總價值500多萬，在當時是很大一筆錢。他因為怎麼找都找不到，便向長億福德祠土地公跪求。想不到2小時後，車和鋼筋就在苗栗山區被找到，讓他又驚又喜，感謝土地公保佑。

他也說，福德祠現址多年前因為占用到私有地，糾紛不斷。他5年前上任理事長後，開始與5位地主協調，奇怪的是，每年一次的進香後，就有地主登門表示同意賣地，到現在已有4人同意出售給福德祠。

總幹事廖子傑接著說，當時管委會還在傷腦筯要如何籌錢買地，就出現神秘信徒，捐出大筆捐款給福德祠，宛如神助。

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