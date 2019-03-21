雲端最前線／新身分證擬取消性別、國旗？內政部長徐國勇雲端專訪

新聞節目中心／綜合報導

政府規劃2020年下半年將全面換發「數位身分識別證（New eID）」，對於身分證上是否要有國旗，引發熱議。內政部長徐國勇20日表示，身分證是對內的證明文件，不會因為沒有國旗，主權就消失，兩蔣時代沒有國旗，主權也沒有因此消失，呼籲不要把身分證當作統獨議題。《雲端最前線》21日邀請內政部長徐國勇、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討包括新身分證、酒駕如何罰以及流浪警察等社會關注的重大議題。

對於「數位身分識別證（New eID）」，國發會主委陳美伶表示，屆時身分證上僅會顯示姓名數字、身分證字號、相片，並且不會出現國旗，同時也會朝納入跨性別者的方向規劃。徐國勇也呼籲，不要把身分證當作統獨議題，如果把它設定成政治議題，對身分證的討論就失了焦，能在最小的揭露，就達到個資最大的保護還有方便性才最重要。徐國勇更說，自然人憑證沒有國旗，也用的很好，聽聽大家的意見，有沒有國旗都還沒有定案。

▲內政部長徐國勇雲端最前線專訪。（圖／新聞節目中心製）



另外，亞洲首部同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》21日已送立法院審議。草案共27條條文，明訂5月24日施行，內容包括婚姻要件、守貞責任，並准繼親收養，可享財產繼承權、監護權、醫療權，但並未涉及跨國婚。國民黨立委許毓仁27日質詢內政部長徐國勇時提問身分證上的欄位該如何登記，徐國勇則說，目前還在考慮中，但傾向配偶欄不變，父、母欄位改成「父、養父」或「母、養母」。

針對同婚專法尚未正式通過，但地方縣市已經開放同性伴侶註記一事，徐國勇強調，關於同婚專法，內政部負責的就是戶政登記部分，現在已有相關準備措施，電腦也設定好了，等法律一通過、相關名稱決定好，就能立即上路使用，至於其他例如港澳同志伴侶想來台結婚如何因應，因為不屬內政部權責，所以無法回應。《雲端最前線》21日邀請內政部長徐國勇、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討此議題。

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