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雲端最前線／新身分證擬取消性別、國旗？內政部長徐國勇雲端專訪

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新聞節目中心／綜合報導

政府規劃2020年下半年將全面換發「數位身分識別證（New eID）」，對於身分證上是否要有國旗，引發熱議。內政部長徐國勇20日表示，身分證是對內的證明文件，不會因為沒有國旗，主權就消失，兩蔣時代沒有國旗，主權也沒有因此消失，呼籲不要把身分證當作統獨議題。《雲端最前線》21日邀請內政部長徐國勇、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討包括新身分證、酒駕如何罰以及流浪警察等社會關注的重大議題。

對於「數位身分識別證（New eID）」，國發會主委陳美伶表示，屆時身分證上僅會顯示姓名數字、身分證字號、相片，並且不會出現國旗，同時也會朝納入跨性別者的方向規劃。徐國勇也呼籲，不要把身分證當作統獨議題，如果把它設定成政治議題，對身分證的討論就失了焦，能在最小的揭露，就達到個資最大的保護還有方便性才最重要。徐國勇更說，自然人憑證沒有國旗，也用的很好，聽聽大家的意見，有沒有國旗都還沒有定案。

▲內政部長徐國勇雲端最前線專訪。（圖／新聞節目中心製）

▲內政部長徐國勇雲端最前線專訪。（圖／新聞節目中心製）

另外，亞洲首部同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》21日已送立法院審議。草案共27條條文，明訂5月24日施行，內容包括婚姻要件、守貞責任，並准繼親收養，可享財產繼承權、監護權、醫療權，但並未涉及跨國婚。國民黨立委許毓仁27日質詢內政部長徐國勇時提問身分證上的欄位該如何登記，徐國勇則說，目前還在考慮中，但傾向配偶欄不變，父、母欄位改成「父、養父」或「母、養母」。

針對同婚專法尚未正式通過，但地方縣市已經開放同性伴侶註記一事，徐國勇強調，關於同婚專法，內政部負責的就是戶政登記部分，現在已有相關準備措施，電腦也設定好了，等法律一通過、相關名稱決定好，就能立即上路使用，至於其他例如港澳同志伴侶想來台結婚如何因應，因為不屬內政部權責，所以無法回應。《雲端最前線》21日邀請內政部長徐國勇、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討此議題。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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