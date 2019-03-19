新式身分證將「做最小揭露」　徐國勇：蔣總統的身分證沒有國旗

▲徐國勇講身分證改版。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

政府規劃2020年下半年將全面換發「數位身分識別證（New eID）」，國發會主委陳美伶表示，屆時身分證上僅會顯示姓名數字、身分證字號、相片，並且不會出現國旗，內政部長徐國勇19日受訪表示，兩位蔣總統的身分證也沒有國旗，目前身分證最終版本未出爐，都還在討論中。

徐國勇表示，從兩蔣時代開始，身分證歷經六個版本，前面四個版本都沒有國旗，直到民國75年第五版出來之後開始才有國旗，因此他不希望把國旗問題變政治議題，如果沒有國旗就是台獨，用政治意識做文章，「那怎麼去面對兩位蔣總統當時身分證沒有國旗的問題？」他表示，自己之前用舊的身分證沒有看到國旗，也沒有懷疑中華民國是不是主權獨立的國家，所以沒有國旗。

▲身分證是否要有國旗，引起討論。（圖／內政部提供）

徐國勇接著舉例國外狀況，他指出，有些國家沒有國旗，日本沒有國旗，中國也沒有把五星旗放在身分證上，大部分國家包括美國都沒有身分證，有些沒有國旗，有的是有國徽，很多國家將放上國鳥、國花、動物等印在身分證名上，因此這是一個大家可以討論的議題。徐國勇強調，身分證對內身分文件證名，當我們出國時，拿的是護照，並不是用身分證，身份是國內在使用，「我們是主權獨立的國家，對內使用身分證，我們主權不會也問題。」

陳美伶18日赴立法院經濟委員會備詢時表示，數位身分識別證未來正式上路後，僅會顯示姓名數字、身分證字號、相片；配偶、父母及出生地等資料改為隱藏式，國旗也不會出現。此外，關於性別部分則是會朝「隱去性別、納入跨性別者」的方向規劃。

不過，徐國勇也表示，最後的版本還在討論，徵求意見中，不管是陳美伶或是他自己，到現在都沒有看到最後版本，不過，他表示，新式身分證將在個資保護的狀況下「做最小的揭露，得到最大的保護」，只會呈現最基本的資料，不過到底哪幾項要印在身分證上，還在討論中，但他估計，項目會比現在身分證還少。

▲徐國勇表示，過去的身分證也曾經沒有國旗。（圖／內政部提供）

針對身分證結合健保卡，徐國勇表示，由持有身份證的人決定是否要結合其他功能，若想要結合健保卡，可以去做介接設定，至於自然人憑證部分則預計將會結合。