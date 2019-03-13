台籍政協委員凌友詩高分貝表態統一　徐國勇：朝取消戶籍處理

▼台籍政協委員凌友詩，會中發表言論。（圖／中新社）

記者楊亞璇／台北報導

台灣出生的凌友詩任中國全國政協委員，表態兩岸統一，民進黨立委劉世芳13日在立法院質詢內政部長徐國勇，詢問是否會比照人大台灣省代表盧麗安，取消凌友詩的戶籍？徐國勇表示，陸委會會依規定處理，應該朝取消戶籍方向處理。

劉世芳質詢時表示，薛友詩對不起中華民國前總統蔣介石，凌友詩的父親是台灣左營眷村的退休海軍副艦長，但凌友詩說她期盼趕快看到兩岸統一到來，請問這樣的說法有無違反台灣法律？

徐國勇說，這個東西實在不應該，「因為畢竟我們是中華民國台灣領土的人民」，擔任政協委員這部分是陸委會會去做相關處理，可能會取消戶籍。徐世芳詢問，是否會比照盧麗安遭到廢止台灣戶籍？徐國勇表示，是否要取消戶籍，會按照相關規定處裡，應該朝取消戶籍方向處理，但是權責在陸委會，陸委會認定後，才會輪到內政部處理戶籍。

徐世芳也建議，健保第一時間就不要給，徐國勇回稱，沒有戶籍就沒有健保。劉世芳直言，盧麗安是高雄旗山人，凌友詩的父親來自左營眷村，「不曉得高雄最近發生什麼事，怎麼會這樣」。

此外，劉世芳提到，有8名里長在大陸擔任村委會或社區居委會執行主任，包含台北市文山區忠順里長曾寧旖在內，質疑只有行政罰可以規範，徐國勇坦言，相關法律規範還是有一些問題，現階段只有行政罰鍰，沒有其他法律得以規範；村里長既非傳統公務員，也不是民意代表，法律上確實有模糊地帶。