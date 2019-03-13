為點閱率刊登「假消息」　徐國勇：社群平台業者要負責任

記者楊亞璇／台北報導

立法院13日召開內政委員會，國民黨立委許毓仁質詢時詢問，網路平台是否要為假消息負責任，內政部長徐國勇表示，明知不實仍刊登假消息，社群平台業者要負責任。

針對假消息，徐國勇表示，打擊假消息與《憲法》賦予人民言論自由的界線，不可以妨害公眾利益，至於誰進行資格認定，徐國勇說，由法院認定，「如果把當法院是政府一部分，但如果當獨立機關，就不是行政機關認定，是由司法機關認定。」

許毓仁說，社群平台有審核、認定假消息責任，詢問部長看法？徐國勇說，大家都應該有相關責任，FACEBOOK也請了3000多人做假消息過濾，他們也知道有責任，每個人都有責任，平台當然也有。

許毓仁表示，德國、法國對於假消息有相關規範，對於平台業者責任也有在討論，對此，徐國勇說，是否要有罰則要看相關法律規定，但如果明知道是不實的，平台業者為了點閱率、收入刊登，業者也是要負道德與各方面的責任。

許毓仁指出，現在有新的科技，可以用區塊鍊作假消息驗證，不過徐國勇坦言，現在的問題是，很難進去同溫層澄清假消息。許毓仁表示，LINE點對點的確很難防，不過可以在社群平台運用區塊鍊，透過身份認證、獎勵內容創作這、追蹤發言偏見、人群互相驗證真偽、分析偏差等方式驗證假消息。

徐國勇表示，網路平台能做這個最好，行政機關的部分要立法院支持，這概念是不錯，委員這個意見很好，真的隨時在處理假消息，也會跟其他部會合作。

▲徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）