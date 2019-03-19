不滿新身分證沒國旗　黃昭順：像果汁牛奶沒有果汁

圖文／鏡週刊



新版的數位身分證，預計最快在明年10月換發，不過是否保留國旗卻引起熱議，內政部長徐國勇今（19日）上午召開記者會表示，是否保留國旗目前尚未定論，他保留開放的態度。不過，國民黨立委黃昭順卻質疑，果汁牛奶沒有果汁，都會被說成是黑心食品，蔡政府公布一張「沒有國家、沒有國旗」的卡片，有什麼「黑心」企圖？

徐國勇今（19日）提到，過去兩蔣時代的身分證就沒有國旗，中國也沒有把五星旗放在身分證上，美國甚至連身分證都沒有，很多國家的身分證沒有國旗，而是用國徽、國花或是動物代表，他不希望身分證的國旗問題變成政治議題。

針對此議題，黃昭順今（19日）在臉書痛批，她認為一般公司的「職員證」，起碼都有公司名稱或個人相片以利識別，她也怒問：「新版身分證是哪個國家的國民身分證？」黃昭順說，「米粉沒有米、果汁牛奶沒有果汁，都會被說成是黑心食品」，蔡政府公布這樣一張「沒有國家、沒有國旗」的卡片，是國民身分辨識用嗎？還是另有「黑心」企圖？

黃昭順最後表示，「我愛我的國家、我愛國旗，請問為什麼要將中華民國國號、國旗取消或隱性？」她的此番言論也讓網友想起國民黨籍台南立委候選人謝龍介日前在造勢場合，將國旗收起來的畫面，紛紛留言酸她「最愛收國旗的不就是你們」「委員你對於龍介仙把國旗收起來有什麼看法」「中國國民黨心中都只有中華人民共和國了，妳還敢講中華民國？」「運動員出國比賽也沒有國旗，難道委員妳不混怒嗎」。



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