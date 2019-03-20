「浴室嘿咻還留種」妻鬧離婚　夫傻眼問：結婚5年我都在性侵妳？

▲陳女指控在洗澡時被丈夫性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

突發中心／綜合報導

新竹陳姓人妻指控林姓丈夫在2017年8月某一日傍晚趁著洗澡時硬上，而且沒事先講明會體內射精，隔天到機場準備前往韓國出差，越想越生氣於是決定提告妨害性自主。但新竹地檢署檢察官約談兩名證人，認為性侵一事應該是妻子個人對丈夫的主觀批判，證詞難以採信，全案不起訴。

根據《自由時報》報導，林男承認當天確實有與妻子發生性關係，但絕對沒有強迫的意思，沒想到卻因為沒有避孕的關係惹怒對方，隔天就被傳簡訊告知要對他提告性侵，還要求離婚。

▲林男沒有做避孕措施就和妻子發生關係。

不過，檢方調閱林男與妻子的LINE對話，發現他對於自己被指控為性侵犯感到相當不可置信，還反問「難道結婚5年我都在性侵妳」，對方則回答「沒錯」；進一步追查還發現，夫妻倆先前因為生活作息不一樣屢屢發生爭吵，加上婦科疾病、要不要生小孩等問題，雙方感情早已越吵越淡。

至於性侵一事應該是陳女個人的主觀批判，檢方雖然約談女方的姊姊和主管，但發現兩人受到情緒影響，說詞可能有先入為主的疑慮，所有指控都難以採信，最後全案不起訴。消息傳出後，這起事件也成為新竹法界的罕見案例之一，引起許多相關人士正反意見熱議。