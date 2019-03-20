納骨塔工程弊案　彰化伸港鄉長、代表會主席4人遭檢聲押

▲納骨塔工程弊案，鄉長、代表會主席等4人遭檢聲押。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者陳玉、唐詠絮／彰化報導

伸港鄉公所驚傳工程弊案！19日廉政署派員兵分22路搜索，並帶回鄉長曾煥彰等40人訊問，經調查發現，鄉公所主辦納骨塔櫃興建工程及設計規劃等標案，廠商為使工程順利得標及完成驗收，向公所人員行賄數十萬到數百萬元不等，鄉長曾煥彰、代表會主席林其瑞、王姓及邱姓行賄廠商涉有違反貪污治罪，且有勾串證人之虞，20日上午已聲請羈押，另廠商及其他涉案人，周姓、張姓各20萬交保，黃姓、謝姓各10萬交保，上述4人並限制住居，許姓則10萬交保。

▲▼伸港鄉第一公墓孝恩堂的第三納骨堂興建工程遭人檢舉有弊案。



此起採購貪瀆弊案造成伸港鄉政壇「大地震」，包含深港鄉長曾煥彰、鄉代會主席林其瑞等人都被帶回，據悉，是被檢舉伸港鄉第一公墓孝恩堂的第三納骨堂興建工程有弊案，而第三納骨塔是在曾煥彰任內興建完成，將在21日開放申辦使用。

廉政署19日清晨6點動員調查局中機站、中區調查站、南投縣調站等人員兵分22多路，前往鄉公所等處蒐證，並帶回鄉長、主席、鄉公所主祕、課長及多位鄉民代表、連同廠商及白手套等相關人員等40多人。當日下午5點，本報記者試圖用電話聯絡鄉長曾煥彰，但打了多次都轉進語音信箱，詢問辦公室秘書都以「人不在辦公室」回應，再問到行政課長室，也說「不知道」。

▲19日廉政署派員兵分22路搜索，並帶回鄉長曾煥彰等40人訊問。



經檢察官訊問後，認為鄉長曾煥彰、代表會主席林其瑞、王姓及邱姓行賄廠商涉有違反貪污治罪，且有勾串證人之虞，20日上午已聲請羈押，目前正在開羈押庭中。另5名涉案人，分別以20萬、10萬交保並限制住居。