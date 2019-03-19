正妹蹲下開門…運將尾隨偷摸兩腿之間　爽2秒賠5萬

▲蕭男見小玉長得很漂亮，加上自己心情不佳，才會尾隨並伸出鹹豬手。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台中市蕭姓計程車司機去年11月在某KTV前遇見一名正妹小玉（化名），竟一路跟車尾隨，並趁著對方蹲下開門時身手觸摸下體約2秒，被警方逮到後宣稱是想發洩內心不滿的情緒，最後被台中地院法官依性騷擾防制法判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

蕭男坦言，2018年11月10日凌晨在外跑車時，剛好在某KTV前看見小玉獨自一人搭車，一時興起乾脆尾隨到對方家門口，接著先將自己的計程車停在附近的騎樓，再步行從後方偷偷靠近。

▲小玉是在蹲下開門時被蕭男從後方偷襲。

小玉蹲下準備開門時，突然被人從後方用手偷襲下體，觸摸時間大約只有2秒鐘，嚇了一跳立即轉頭察看，但伸出鹹豬手的色狼早就開車落跑，於是立即報警調閱事發地點附近的監視器畫面過濾可疑人士，不久後果然循線逮到蕭男。

蕭男落網後坦承犯行，但辯稱自己只是想發洩內心不滿的情緒，並沒有與小玉結怨。台中地院法官認為，大學畢業的蕭男明明教育程度不低，卻一點也不尊重他人的身體自主權，由於女方不肯和解，考量到他開計程車是為了分擔家計，最後依性騷擾防制法判處拘役50日，得易科罰金5萬元。