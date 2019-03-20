嘉縣議員兒張景皓被爆外遇還呼麻　妻懷孕9週崩潰流產

▲張景皓坦言自己做錯事，已經向妻子道歉了。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

突發中心／綜合報導

嘉義縣商業會理事長張景皓被踢爆外遇立委陳明文辦公室的女助理，導致施姓妻子承受不了打擊流產。施女的乾爹、前基隆市議員鄭可熙指控，乾女兒還曾在出國時看到張男吸食大麻，如今雙方正在調解離婚以及贍養費，後續不排除會提出民事以及刑事告訴。

根據《自由時報》報導，鄭可熙婉拒提供施女的聯絡方式，一切都由他出面說明，乾女兒從去年開始與張男交往並登記結婚，原本預計要在今年4月以及12月分別補辦訂婚及結婚宴會，沒想到2018年底選後她就發現丈夫行為怪異，甚至在LINE上甜稱另一名女子為「鼻鼻老婆（寶貝老婆）」，後來又發現自己穿內衣的私密照被丈夫傳給友人觀賞，受不了壓力導致精神崩潰，肚子裡9週大的寶寶也因此流產。

▲施女向鄭可熙哭訴，曾在出國期間看到張景皓吸食大麻。（示意圖／達志／美聯社，與本文當事人無關）

鄭可熙還加碼指控，張景皓某次出國時曾吸食大麻，還進出賭場，現在雙方正在協調離婚，女方要求800萬元的贍養費以及每月另需支付生活費，但尚未達成共識，如果調解不成，就會提出刑事以及民事告訴。

不過，被指控為小三的立委女助理一年多前已經離職，張景皓的母親嘉義縣議員黃芳蘭則因出國聯繫不上。對於妻子的指控，張景皓坦言是自己做錯了，和女助理的曖昧對話是酒後開玩笑，大麻則是在美國加州合法嘗試過一次，賭博也是玩玩麻將而已，事後已經向妻子道歉，至於是否會離婚並支付贍養費，會在21日的調解會上進一步協商。

● 飲酒過量，有礙健康