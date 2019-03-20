烤玉米「一支130元」她心驚　網：30年前就這價格...

▲彰化一名女子貼文表示，買了一支130元的烤玉米「心驚了一下」。（圖／取自臉書「彰化人大小事」）

地方中心／彰化報導

全台烤玉米價格落差大，彰化一名網友19日在臉書貼文，日前買了一支130元的烤玉米，雖然份量蠻大的，但還是讓她「心驚了一下」；對此，有網友留言表示，「30年前就這個價格了，不過真的好吃又香」。

一名女子在臉書「彰化人大小事」貼文，19日買了一支130元的烤玉米，「老闆秤斤完後說算你130就好」，她表示雖然真的很大支，仍然讓她有點傻眼，「聽到價格還是會心驚了一下」，疑惑表示「請問現在烤玉米都這麼貴嗎」。

沒想到烤玉米的價格在臉書掀起網友議論，有網友表示這間店是傳統手烤的，所以比較貴，相較之下也較好吃，「我喜歡吃這種傳統的烤玉米，寧願多花一點錢吃好吃的美食」、「傳統手烤比較貴，機器烤比較便宜」。

另有些網友指出這間店是老店，「這間在我家隔壁，30年前就這個價格了，不過真的好吃又香，豬油來的」、「這家是老店，超級好吃」；多數網友認為這間店的烤玉米雖然價格較高，但口感很好，「這間很貴喔！但是真的好吃」、「很貴，可是好吃，就可以接受」、「這間很貴，但是非常好吃，偶爾吃我覺得可以，一隻（支）可以吃很久」。