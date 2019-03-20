快訊／員林空地竄火！警赫見「碳化焦屍仰躺」　遺書嘆：年輕時太揮霍

▲員林空地竄火，驚見碳化焦屍。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣員林市大饒路一處空地20日下午3時許傳出火警，警消到場後火勢早已熄滅，且空地處還躺著一具已經燒到碳化、仰躺的男性焦屍。警方初步調查，在現場尋獲一封署名林男所留下的遺書，內容簡短表示自己長期失業無錢花用，且又中風，疑為輕生主因，目前已經聯繫男子家屬到場釐清案情。

警方表示，20日下午3時19分接獲通報，表示大饒路341巷一處空地突然竄出火光，但當警消趕抵現場準備灌救時，卻發現火勢早已自行熄滅；經檢視現場，赫然發現燒到焦黑的草地上還躺著一具已經碳化的男性焦屍，且一旁還遺落著打火機、及裝有汽油的寶特瓶。

警方勘驗現場，還在一旁機車內尋獲疑為死者林男所留下的遺書，內容感嘆自己身體中風難過，且又長期失業、沒錢生活，朋友也越來越少，同時還怨嘆自己年輕時揮霍、不懂節省，害得如今身無分文，因此矢志自殺。

由於死者屍體已經嚴重碳化，目前暫難確認其身分，警方現已連繫林男家屬到場指認，後續將持續釐清身分及死因。

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