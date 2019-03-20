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社會 社會焦點 保障人權

陌生讀經班主任加臉書！男童曝「要我拍腳給他看」　被控主任急道歉

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▲▼家長有權使用已故女子臉書帳號。（圖／PEXELS免費圖庫提供）

▲桃園國小生被彰化陌生讀經班主任加好友。（示意圖／PEXELS）

記者張嘉晏／採訪報導

桃園某國小的學生向老師表示，自己被彰化讀經班的主任加臉書好友騷擾，不但要求學生拍「腳的照片」給他看，被拒絕後還口出惡言。班導師表示，事後發現不只一位學生被騷擾，把對話公布出來是希望保護其他學生；不過讀經班主任卻稱是誤會一場，希望直接聯繫家長化解開。

桃園某間國小有位男老師發文指稱，學生向他表示，有一位自稱「讀經班主任」的人加他臉書好友，不過開始聊天後卻有種被騷擾的感覺。從對話截圖來看，主任先是詢問男學生的年級，之後還要他拍「布鞋」照給他看；男學生拒絕之後，班主任還要求要視訊，想要看男學生穿襪子的腳。機警學生再度拒絕之後，男子卻開始口出各種惡言，讓學生超傻眼。

▼讀經班主任疑似騷擾學生 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 彰化讀經班主任疑似騷擾學生 。（圖／網友提供）

▲▼ 彰化讀經班主任疑似騷擾學生 。（圖／網友提供）

班導師向《ETtoday新聞雲》表示，學校平時都有教學生要注意網路上的陌生人，學生隔天也機警回報給老師，並且表示當初之所以會答應班主任的好友邀請，是因為看到有一些共同好友；老師一問之下才知道，原來先前已有幾位同學也被騷擾過。

班導師事後循線找到這間位於彰化的讀經班，詢問社區幹事之後發現該男子真的有在那裡任職，而且是用化名帳號加陌生學生好友；而老師反加班主任好友後，自己和學生都立刻被對方封鎖，「感覺他很心虛。」

對此記者直接致電讀經班主任，他表示自己有聽說這件事，但是對方是透過社區幹事轉達，自己並沒有直接和學生家長接洽過，並沒有很清楚是和哪位學生的對話、全部內容為何。班主任表示，自己很願意和家長對話，希望解開雙方誤會，如果真的有失禮的地方他願意道歉，避免影響到讀經班的運作。

po文老師表示，當初會選擇要公開這件事，是因為對方以老師身分做出這樣的事，實在不妥當，公布出來是希望身邊不要再有其他孩子受到騷擾。導師指出，其實他也知道這是班主任個人行為，並不代表整個讀經班的老師都是這樣，同樣身為老師，他只是想保護學生而已。班導師事後指出，該男子已解除臉書封鎖並且道歉。

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關鍵字：彰化,桃園,讀經班

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