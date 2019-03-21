超跑少東擁12跑車　前房東傻眼：低收戶沒飯吃「常有人討債」

地方中心／台中報導

擁有全台最貴超跑「義大利神獸」Mazzanti Evantra的陳姓少東，疑似因欠款跑路，而他也被起底收藏了12部超跑（總市價近2.5億）。對此陳男的前房東看了新聞後傻眼出面表示，陳男明明就是低收入戶，之前租房子租了7、8年，還很常有人上門討債，都沒錢吃飯了，怎會突然變富二代。

▲陳男前房東出面爆料，稱他是低收入戶，怎突然變有錢人。（地方中心翻攝，下同）

陳姓少東年紀輕輕名下就已有12輛名貴超跑，而他甚至還當起老闆成為Mazzanti亞太區代理商，並拿下藍寶堅尼授權商品與酒莊的全球代理權，同時也是2018年「台北米其林」指定的贊助商，而對超跑極有熱情的他，從12歲開始研究超跑，之後對Mazzanti一見鍾情，甚至入手了有「義大利神獸」之稱的最貴超跑Mazzanti Evantra。

然而，陳男的前房東出面表示，陳男是低收入戶，之前跟他租房子租了7、8年，但因常有人上門討債，所以就把房子收回不再續租，他連吃飯的錢都沒有，怎突然變有錢人，還擁有12部名車，讓他相當不解。

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