粉料、回收料做口罩　大陸代工廠：一次性的幹嘛消毒？

▲空汙嚴重，民眾紛紛戴上口罩。（圖／記者蔡浩祥攝）



大陸中心／綜合報導

隨著空汙日漸嚴重，口罩成為民生必需品之一，但一次性口罩真的安全嗎？大陸知名影音網站《梨視頻》20日流出一次性口罩加工廠內部視頻，驚見廠區未設有消毒線，口罩製程使用粉料、衣物加工後的邊角料進行加工等現象。工廠員工表示，「你沒做過這行吧？一次性口罩消甚麼毒？」

據了解，有消費者向京東商城反映其旗下品牌「適美佳」口罩存在異味、質量不佳等問題。對此，京東客服人員表示，口罩是自家工廠製造的，在生產流程也有進行消毒。

▼適美佳口罩評價。（圖／翻攝自梨視頻）

梨視頻拍客隨後前往宣稱替適美佳代工的口罩加工廠，發現內部環境髒亂，甚至有口罩掉落在地上。代工廠員工拿出「適美佳」口罩專用盒子，表示，「這是它們（適美佳）在網上賣的牌子，是我們做完給他，然後適美佳在網上賣的。」談到消毒室，員工只說，「沒有，我們適美佳的也沒有消過毒，就我們做完之後，直接給它發過去了。」

員工說明，除該廠進行適美佳的口罩代工外，還有另外一間工廠也承包適美佳口罩代工作業，「除了我們這邊以外，我們那邊（仙桃市）有個場子，每一個月給它做一千多萬的口罩。」

拍客隨後來到另一家代工廠，向員工詢問，適美佳宣稱口罩出自自家代工廠，員工笑稱，「我們也相當於適美佳自己的代工廠。」據了解，該代工廠每天為適美佳代工數十萬個口罩，而適美佳為維護品牌形象，對外說明擁有自家代工廠。

▲大陸口罩摻粉料壓低成本。（圖／翻攝自梨視頻）



此外，除了適美佳口罩，還有其他口罩代工廠存在環境髒亂、粗製濫造等現象，湖北省仙桃市某口罩家工廠員工表示，製作過程中會加入粉料，「我現在做口罩都加粉料的，全新料太貴了，你想要省成本，就要從料上想辦法。」

對於加工廠內部對口罩消毒的處理方式，員工則回應，「消毒？消甚麼毒？你沒做過這行吧？一次性口罩消甚麼毒？」

▼大陸一次性口罩不進行消毒。（圖／翻攝自梨視頻）

