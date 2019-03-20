桃園3位「議會戰將」登記國民黨立委提名　拚2020大選

▲魯明哲表示，黨內初選會有公平的機制，期「君子之爭、黨內不互打」。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市黨部辦理2020黨內第1梯次立委提名登記，20日登記截止，中壢區第三選區有吳志揚和魯明哲2人完成登記；而平鎮，龍潭第五選區則有呂玉玲、舒翠玲及黃敬平等3人完成登記；市黨部指出，為避免黨內初選影響和諧團結，將先進行協調，預計4下旬完成提名。

魯明哲、舒翠玲、黃敬平3人皆為去年1124再度連任的市議員，因在議會問政犀利，被歸為藍營議會戰將，競相爭取黨內提名投入2020立委大選，不無與國民黨總統參選人布局有關。

▲舒翠玲說，爭取黨提名參選立委，期有好的政府，讓人民富有、讓國家強大。▼黃敬平指出，國會需要更多新生的力量。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

魯明哲表示，黨內初選會有公平的機制，參賽的選手也都是過去長期合作的伙伴，「君子之爭、黨內不互打」，是他對自己的要求，也希望支持的朋友能秉持相同原則。畢竟，2020大選的全面勝選才是最大目標。

舒翠玲說，她在地方基層經營多年，對鄉親的需求多能感同身受，對現行法令的窒礙難行、瞭如指掌，對目前立法院裡面議事效能不彰、政治惡鬥的狀況，深惡痛絕！爭取黨提名參選立委，期有好的政府，讓人民富有、讓國家強大。

黃敬平指出，國會需要更多新生的力量，他覺得有很多的修法窒礙難行之處，「如果前輩不敢來了，或不好意思，或怕不能來的，那就讓我們晚輩、讓年輕人來」，希望做一個世代合作，而不是世代交替。而他也希望黨內初選，能建立良性競爭風氣，至於，現今議會藍營席次過半，不需過分擔心無法制衡。