賴清德登記總統初選　呂秀蓮向陳菊喊話：take it easy

▲陳菊表態挺蔡英文連任2020。（圖／翻攝自陳菊臉書）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰爭取連任的總統蔡英文，黨內大老及幾位縣市首長都表達憂心，怕黨內分裂。對此，前副總統呂秀蓮20日接受廣播節目專訪時向總統府秘書長陳菊喊話，「take it easy！（放輕鬆！）都是自家人啊！」

呂秀蓮向陳菊喊話，「take it easy！（放輕鬆！）都是自家人啊！」，有人登記參選就擔心黨會分裂，這樣的想法是暴露自己的弱點，一位是總統，一位是前行政院長，初選競爭是民主美事一樁，不要當作大難來臨，參與連署的人，將來也會後悔，留下歷史汙點。

呂秀蓮表示，賴清德是民進黨唯一有擔當的人，是民進黨的一個寶，但她也憂心，賴清德挑戰蔡英文，會有很多難度，包括內外精神、制度都有難題；另外，民進黨若拒絕他人挑戰，就應先宣布不要黨內初選，若認為蔡英文有連任優勢，黨章也該先規定，賴清德登記黨內總統初選是光明正大的挑戰。

另一方面，對於賴清德登記黨內總統初選，陳菊19日在臉書表態，去年大選民進黨遭受前所未有的挫敗，她選擇與蔡英文共同承擔、繼續前行，她認為，面對民主存續的關鍵時刻，「蔡英文總統尋求連任是理所當然」、「我支持蔡英文總統競選連任」。