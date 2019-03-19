保皇派怎看賴清德選總統？　卓榮泰提四聲明！「我保的是台灣」

▲民進黨黨主席卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，正面迎擊總統蔡英文爭取連任，黨內大老及幾位縣市首長都表達憂心，怕黨內分裂。對此，被視為「保皇派」的民進黨黨主席卓榮泰19日接受廣播節目專訪時表示，身為主席他不憂心，「我若憂心代表對自己沒信心、對黨的機制沒信心」，他提四項聲明，並強調自己並非保皇派，「我保的是台灣」。

卓榮泰表示，對於前輩和縣市長的憂心他非常理解，但身為主席他不憂心，「我若憂心代表對自己沒信心、對黨的機制沒信心」，黨內公職提名的機制、時程是照黨內規定通過，他也提出四項聲明，第一，他本人絕對中立、公正，不必懷疑，也不容懷疑，否則這個黨及機制會垮掉。被主持人問到是否是保皇派？卓榮泰笑說，「我保的是台灣」。

卓榮泰指出，第二，他也要求黨務主管、同仁、各級黨部，也務必百分之百中立，選務更要公正、公平、沒有瑕疵，展現能力和效率；第三，請全體黨公職此時不宜過度表態，避免被曲解為個人或派系的紛爭；第四，拜託全體黨員和支持者不要有情緒化的言論及反應，任何攻擊性的言論、文字、動作都不是成熟的民進黨應有的表現；最後，他再三強調「登記機制不會分裂，登記過程不能造成分裂！這是我對國人同胞最誠摯的請求！」