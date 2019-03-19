江宜樺「318沒人因驅離而死」 民進黨痛斥：撞電線桿的是傾中國民黨

▲太陽花學運。（圖／本報資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

318學運（太陽花運動）屆滿五周年，時任行政院長江宜樺18日接受廣播節目訪問表示，自己從未後悔下令驅離佔領行政院的民眾，他更強調，「沒有人因驅離而死亡，有流血是跑去撞電線桿或跌倒造成的」。民進黨青年部主任顏若芳19日透過新聞稿痛斥，江宜樺身為一位政治學者說出這樣冷血的言論，讓人感到遺憾及痛心，她批評，「猛撞電線桿的，不是學生、不是民眾，而是對中政策上一味傾斜的國民黨。」

顏若芳強調，318太陽花學運已經經過了五年，江宜樺對於他下令鎮壓驅離學生一事，至今仍未有一絲的歉意和悔意，卻還堅稱「從不後悔驅離占領民眾」，甚至說318學運是「政治操作」，如此的言論，江宜樺不但愧對曾為民主國家最高行政機關首長的身份，甚至也愧對為人師表的角色。

顏若芳痛斥，「江宜樺竟然把兩岸問題歸咎於318學運，而不是去咎責不斷以「一個中國原則」打壓台灣國際參與的大陸，不敢反對大陸不放棄武力犯台、要以「一國兩制」併吞台灣，更不見江宜樺譴責跟中國唱和、鼓吹要簽訂投降式的和平協議的國民黨，對比其過去曾號稱自由主義學者，顯得諷刺可笑」。

顏若芳感嘆，台灣能從國民黨威權時代，走到人民可以直選總統的民主制度，可以言論自由的社會，這是多少民主前輩上街頭運動，流血流淚、犧牲自己的自由及生命，奮鬥努力得來的。

對於江宜樺說法，顏若芳不滿批評，他至今仍把反對黑箱服貿的台灣民眾當做暴民，將318學生運動誤導污衊為土匪、幫派，甚至面對大陸強權打壓，他還指責318學運是造成兩岸問題的原因，這樣為獨裁侵略者張目的言論，才是台灣民主最大的悲哀。