被拱去做民進黨不分區立委　陳歐珀：329後就知是否登記初選

▲宜蘭前副縣長黃適超19日宣布，參選民進黨宜蘭黨內立委初選，黃適超並建議立委陳歐珀爭取不分區立委，讓民進黨在宜蘭有兩席立委。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭前副縣長黃適超19日拱立委陳區珀應做不分區立委，讓宜蘭多一席立委，陳歐珀回應說：「謝謝黃適超同志對我立委任內表現的肯定並推薦擔任下屆不分區立委！」。另是否會登記參選？陳歐珀說，廣徵民意中，29日後大家就都會知道了。

19日表態選立委的宜蘭前副縣長黃適超，被媒體記者問到表態參選是否意味挑戰現任立委陳歐珀？！黃適超說，陳立委非常打拚，每個人當選後打拚是必然的，但他會更加打拚，希望可以擔任立法委員，他的參選不代表陳立委不打拚，陳擔任過兩屆立法委員，其實是有實力爭取不分區立委，可以讓宜蘭縣45萬人口裡面有兩席立委，這是最好也是最理想。

陳歐珀強調，現階段以爭取宜蘭人的建設最優先，民進黨有初選的民主制度，任何有意參政的同志都可以登記參選，從316補選的經驗來看，唯有團結才能勝選。

他說：「個人期待2020宜蘭縣民進黨立委選舉，大家無論擔任任何角色，都能共同承擔、和諧團結以求勝選。」

陳歐珀表示，2020年總統、立委大選，面對紅藍合流及北京嚴厲挑戰，為了讓國家在正確的道路上，民進黨必須團結，必須集合台灣人最大力量，才能迎對下一個挑戰，「這是我個人對時局最大的憂心。」

陳歐珀指出，時時刻刻關心宜蘭人的民生與建設為主，像是陽醫已有重大進展，鐵路高架也有重大突破，在與吳澤成政委的合作下，協助宜蘭縣政府讓鐵路高架問題找到解決的方式，期望縣府要動起來，用心解決問題。