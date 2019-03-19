黨公職紛表態選邊站？　賴清德：派系休兵，組織不要動員

▲賴清德拜會李登輝會後受訪。（圖／記者許靖騏攝）



記者林銘翰／台北報導

前行政院長賴清德18日赴民進黨中央領表登記，宣布參加2020總統黨內初選，19日上午結束台南參拜行程後，下午即北上前往台北市外雙溪翠山莊拜訪前總統李登輝，此事被外界解讀是為尋求李登輝支持。

賴清德約於3時51分搭乘座車抵達翠山莊，賴清德手拿伴手禮，進入寓所之前，微笑向媒體招手，隨即進入官邸與李登輝進行雙方閉門會談。

賴清德會後受訪時表示，卸任行政院長前就曾到醫院探視過李登輝，當時就約好要再來拜訪李前總統，看到李前總統精神氣色都相當好，身體恢復得不錯。賴清德說，李登輝勉勵他不管身在什麼職位都要愛護人民，尤其是當上總統會面臨許多困難，自己心中一定要保有「信仰」。

有關總統蔡英文下午派出子弟兵前往黨中央領表，是否暗示要黨公職表態選邊站？賴清德表示，這都是人之常情，大家都擔心初選會影響後續黨內團結，因此自己決定打一個典範級的初選，超越個人黨派，讓「派系休兵，組織不要動員」，好好利用初選平台表達理念，讓人民知道民進黨存在的價值，才能夠帶給人民感動。此外，總統府秘書長陳菊也於上午表態支持蔡英文，賴清德說這點他也表示尊重。

另外，有關黨內謠傳「蔡賴配」是最佳組合，賴清德表示，黨內的任何聲音他都尊重，昨天也已經清楚表明自己為何登記參選，就是希望在民進黨最艱鉅的時候能夠有機會接棒扛起責任，搏取人民的支持，並沒有要否定過去執政成效的意思。