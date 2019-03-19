「黨公職不用選邊站」　賴清德：初選讓社會了解民進黨理念

記者林悅／台南報導

領表參加民進黨總統初選的前行政院長賴清德19日在台南表示，民進黨如果要贏得總統大選，需要這場初選，透過初選平台可以讓民眾了解 ，現在的民進黨與過去的民進黨有何不同，讓民眾了解民進黨的政策，及帶領台灣的方向，初選他不動員造勢，盼黨公職不用選邊站，來一場君子之爭，讓這場初選成為台灣的典範。

▲賴清德表示，民進黨如果要贏得總統大選，需要這場初選，透過初選的平台，可以讓民眾了解現在的民進黨與過去的民進黨有何不同，讓民眾了解民進黨的政策，及要帶領台灣的方向。（圖／記者林悅攝，下同）

賴清德19日上午先去台南市中西區台灣首廟天壇參拜祈福，支持者擠爆會場，高喊「賴總統」，賴清德則要求大家不要喊口號，把旗子收起來。賴清德受訪時指出，他參加民進黨總統初選主因，是在立委輔選時，看到基層對台灣未來的有很大焦慮，擔心民進黨若是總統大選失利，立委又大量減少的話，不僅失去政權，台灣主權和民主也會受到很大衝擊和挑戰；所以他既然可以為民進黨去年九合一敗選辭掉行政院長，負起政治責任，也應該勇敢承擔台灣的未來的責任。

並於他宣布參選後批評的聲音，賴清德表示，他對台灣這塊土地有使命感，要守住台灣的未來及民主，面對台灣處境艱難及民進黨情勢嚴峻，他勇敢承擔，就已有面對各種批評及挑戰的準備。

賴清德強調，對於黨內憂心初選可能造成民進黨分裂，賴清德說以過去民進黨初選的經驗，擔心初選造成分裂是可以理解的，但民進黨若要贏得總統大選，就需要這場初選，透過初選向社會傳達民進黨是民主政黨，同時也要利用這個平台說清、講明白民進黨的政策和改進之道，及未來要帶領台灣的方向。

賴清德表示，初選的確會造成傷害，但他說過這場初選是超越個人及派系，以台灣前途為考量，每個參選者要有這樣的理念，民進黨的黨公職和支持者也是。賴清德說，他將延續競選台南市長連任時的作為，不設總部、不插旗子、不用宣傳車、沒有看板、也沒有造勢動員活動，希望是一場君子之爭。

賴清德希望民進黨的黨公職不用選邊站，也不要派系及組織動員，大家不必為難，好好打一場初選，呈現民進黨民主精神，讓社會及政黨，看到這就是民進黨的初選，成為台灣的民主典範，這樣才能感動人民，才能贏得總統及立委選舉。

賴清德強調，參加初選是他理念的表達，並不是為了要打倒誰，初選是要讓民進黨變得更好，蔡英文總統2008年將民進黨帶起來，蔡英文總統所做的事，都是應該要做的事，蔡英文總統非常認真的在做事，所以初選是民進黨理念的宣揚，讓社會大眾進一步了解民進黨。

此外，對於特赦「阿扁」是他從市長到院長，到現在一直都未曾改變的主張，並非為了參加初選而特意提出來的，這是審判過程中有程序正義的問題，也服了6年徒刑，這也是很多人的主張。

賴清德19日上午除了到台灣首廟天壇參拜祈福，也到成大醫學院去拜會韓良誠 等師長，並在系辦公室與師長們閒話家常，雙方唔談訋半小時多，而後搭車離去，過程中受到成大醫學院學弟妹熱烈歡迎，並與賴清德合照，醫學院學生們表示，如果賴清德學長能當上總統，那全校師生真的與有榮焉，他們會以「生命支持」他。