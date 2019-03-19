　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「黨公職不用選邊站」　賴清德：初選讓社會了解民進黨理念

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林悅／台南報導

領表參加民進黨總統初選的前行政院長賴清德19日在台南表示，民進黨如果要贏得總統大選，需要這場初選，透過初選平台可以讓民眾了解 ，現在的民進黨與過去的民進黨有何不同，讓民眾了解民進黨的政策，及帶領台灣的方向，初選他不動員造勢，盼黨公職不用選邊站，來一場君子之爭，讓這場初選成為台灣的典範。

▲賴清德表示，民進黨如果要贏得總統大選，需要這場初選，透過初選的平台，可以讓民眾了解現在的民進黨與過去的民進黨有何不同，讓民眾了解民進黨的政策，及要帶領台灣的方向。（圖／記者林悅攝，下同）

▲賴清德表示，民進黨如果要贏得總統大選，需要這場初選，透過初選的平台，可以讓民眾了解現在的民進黨與過去的民進黨有何不同，讓民眾了解民進黨的政策，及要帶領台灣的方向。（圖／記者林悅攝，下同）

賴清德19日上午先去台南市中西區台灣首廟天壇參拜祈福，支持者擠爆會場，高喊「賴總統」，賴清德則要求大家不要喊口號，把旗子收起來。賴清德受訪時指出，他參加民進黨總統初選主因，是在立委輔選時，看到基層對台灣未來的有很大焦慮，擔心民進黨若是總統大選失利，立委又大量減少的話，不僅失去政權，台灣主權和民主也會受到很大衝擊和挑戰；所以他既然可以為民進黨去年九合一敗選辭掉行政院長，負起政治責任，也應該勇敢承擔台灣的未來的責任。

▲賴清德表示，民進黨如果要贏得總統大選，需要這場初選，透過初選的平台，可以讓民眾了解現在的民進黨與過去的民進黨有何不同，讓民眾了解民進黨的政策，及要帶領台灣的方向。（圖／記者林悅攝，下同）

並於他宣布參選後批評的聲音，賴清德表示，他對台灣這塊土地有使命感，要守住台灣的未來及民主，面對台灣處境艱難及民進黨情勢嚴峻，他勇敢承擔，就已有面對各種批評及挑戰的準備。

賴清德強調，對於黨內憂心初選可能造成民進黨分裂，賴清德說以過去民進黨初選的經驗，擔心初選造成分裂是可以理解的，但民進黨若要贏得總統大選，就需要這場初選，透過初選向社會傳達民進黨是民主政黨，同時也要利用這個平台說清、講明白民進黨的政策和改進之道，及未來要帶領台灣的方向。

賴清德表示，初選的確會造成傷害，但他說過這場初選是超越個人及派系，以台灣前途為考量，每個參選者要有這樣的理念，民進黨的黨公職和支持者也是。賴清德說，他將延續競選台南市長連任時的作為，不設總部、不插旗子、不用宣傳車、沒有看板、也沒有造勢動員活動，希望是一場君子之爭。

賴清德希望民進黨的黨公職不用選邊站，也不要派系及組織動員，大家不必為難，好好打一場初選，呈現民進黨民主精神，讓社會及政黨，看到這就是民進黨的初選，成為台灣的民主典範，這樣才能感動人民，才能贏得總統及立委選舉。

▲賴清德表示，民進黨如果要贏得總統大選，需要這場初選，透過初選的平台，可以讓民眾了解現在的民進黨與過去的民進黨有何不同，讓民眾了解民進黨的政策，及要帶領台灣的方向。（圖／記者林悅攝，下同）

賴清德強調，參加初選是他理念的表達，並不是為了要打倒誰，初選是要讓民進黨變得更好，蔡英文總統2008年將民進黨帶起來，蔡英文總統所做的事，都是應該要做的事，蔡英文總統非常認真的在做事，所以初選是民進黨理念的宣揚，讓社會大眾進一步了解民進黨。

此外，對於特赦「阿扁」是他從市長到院長，到現在一直都未曾改變的主張，並非為了參加初選而特意提出來的，這是審判過程中有程序正義的問題，也服了6年徒刑，這也是很多人的主張。

▲賴清德表示，民進黨如果要贏得總統大選，需要這場初選，透過初選的平台，可以讓民眾了解現在的民進黨與過去的民進黨有何不同，讓民眾了解民進黨的政策，及要帶領台灣的方向。（圖／記者林悅攝，下同）

賴清德19日上午除了到台灣首廟天壇參拜祈福，也到成大醫學院去拜會韓良誠 等師長，並在系辦公室與師長們閒話家常，雙方唔談訋半小時多，而後搭車離去，過程中受到成大醫學院學弟妹熱烈歡迎，並與賴清德合照，醫學院學生們表示，如果賴清德學長能當上總統，那全校師生真的與有榮焉，他們會以「生命支持」他。

ET快訊
「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲
甜笑妹「胸前邪惡一條」後面師父看到暈　網放大一看笑噴
防酒駕喊卡！立法院「人全不見」剩黃國昌　網怒：有夠扯

關鍵字：選邊站,賴清德,民進黨,理念,2020大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／吃麥當勞漢堡舌頭流血...吐出一根針！店家回應讓原PO喊「我的天」

快訊／基隆雨衣匪搶超商　19日清晨留遺書「不想再被關」上吊身亡

影／FRIDAYS驚傳偷拍！藏行車記錄器拍10多人　女同事「黑絲美腿」入鏡

19歲未婚小媽媽陪酒賺錢！　「2個月大兒」託15歲姊妹照顧

被稱黑道大哥女人　女房東張淑晶告贏時報周刊獲賠15萬

路倒「長髮女」下身光溜溜　女警靠近一看超尷尬...是男的

貨又賣出去了！　澳門供應商1年就要買「上億元」高雄產品

「年輕世代」對戰賴清德！蔡英文20日下午登記拚連任

陳水扁：賴清德參選總統、韓國瑜被徵召都不奇怪

影／罵完酒駕防治　黃國昌獨守立院下一秒…主席台上睡著了

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

警察挖到「祖傳藥粉」夾鏈袋 秒帶回派出所！結局逆轉笑爆萬人

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

貨又賣出去了！　澳門供應商1年就要買「上億元」高雄產品

「年輕世代」對戰賴清德！蔡英文20日下午登記拚連任

陳水扁：賴清德參選總統、韓國瑜被徵召都不奇怪

影／罵完酒駕防治　黃國昌獨守立院下一秒…主席台上睡著了

登記參選前他打一通電話給基隆的舅舅　賴清德：我要選總統了

婦聯會擁387億　黨產會認定「不當取得財產」應移轉為國有

「實力就是正當性！」藍營：吳敦義幫韓國瑜解套ing

相信民主初選機制　郭國文：團結就從不選邊站開始

「髮中分敢挑戰蔡阿姨？」　胡幼偉：她黨內沒派系、黨外沒民意

賴清德登記選總統　呂秀蓮大讚：全黨唯一承擔政治責任的人

林書豪籃下終結能力與中距離替暴龍加分　防守表現獲官網肯定

全台70間超商全淪陷　他靠網路電話不到1年爽賺700萬

鄭秀文新片搭劉德華狂勾回憶！ 　吐槽任賢齊：越拍越胖

自學製毒「才完成就燒光」　還沒賺錢警察先找上門

銀行鼓勵員工「增產報國」　玉山、華南一胎補助10萬

紓解祭祖車潮　羅東鎮免費接駁專車服務

「魔法風雲會」冠軍和女友分手　討價值500萬「黑蓮花」

貨又賣出去了！　澳門供應商1年就要買「上億元」高雄產品

貝克漢次子爆戀上《怪奇物語》米莉芭比布朗　維多莉亞也是她鐵粉！

「泰國潑水節」4/11起登場！曼谷＋清邁景點、禁忌懶人包

大逆轉／沒錢多買機票！　失業男阻妻同赴美抓狂緊跟「4樓狠扔」

政治熱門新聞

2020換發新身分證　將會取消..

立法院「人全不見」剩黃國昌　網..

快訊 / 護黨！23名綠委串聯..

館長嗆統促黨：再來就打！

陳菊表態挺小英連任　籲勿忘團結

賴神突襲小英　當初共識都是屁？

李正皓：蔡英文和柯文哲都GG了..

2020清流對韓流　李佳芬：要..

賴清德參選2020總統「2關鍵..

媒體民調：賴清德大選不敵韓國瑜

快訊／蔡英文本週登記參選

別再打擾本院公關室！　陳佩琪控..

才一天就兌現！郭董採買66噸燕..

登記隔日　賴清德將北上拜會李登..

更多熱門

相關新聞

賴清德登記選總統　呂秀蓮大讚：全黨唯一承擔政治責任的人

前行政院長賴清德投入民進黨總統初選，為政壇丟下震撼彈。對此，前副總統呂秀蓮19日表示，民進黨在2018年九合一選舉慘敗，賴清德是全黨唯一承擔政治責任的人，其他該下台都沒下台，只有賴清德堅持離開，此舉告訴大家自己是知所進退、有為有守的政治人物。

2020選戰主打「核四牌」 朱立倫：有先決條件！不是騙騙騙

賴神民調狂勝藍綠白？ 朱立倫酸：果然賴院長是最強的

陳歐珀329後就知是否登記初選

賴清德點名2020戰韓國瑜　朱立倫：會努力成為「最強候選人」

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王令麟 王金平 衣索比亞空難 理科太太 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根針

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

免運動！她靠金針菇茶「刮油狂瘦」

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

2020換發新身分證　將會取消國旗

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

「大咖女神」現身台南高鐵　網嗨翻：想請假

懷孕急結婚！單親媽要36萬聘金…網力挺

3閨蜜聊整夜　早起卻發現1人身亡

小薰認愛原因曝光！鄭人碩手寫卡片打動

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面