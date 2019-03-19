清明連假搭乘葛瑪蘭最划算！　全票最低81折優惠

▲▼清明連假，葛瑪蘭客運於4月3日起至4月7日止，提供宜蘭地區路線全票最低81折優惠。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為鼓勵民眾於清明連續假期搭乘大眾運輸及配合交通部政策，葛瑪蘭客運於4月3日起至4月7日止，提供宜蘭地區路線全票最低81折優惠。

葛瑪蘭客運表示，清明連續假期搭乘葛瑪蘭遊宜蘭的優惠分別是，臺北－礁溪原價112元、優惠價95元

臺北－宜蘭原價140元、優惠價115元，臺北－羅東原價143元、優惠價120元，板橋－礁溪原價140元、優惠價115元，板橋－宜蘭原價165元、優惠價140元，板橋－羅東原價170元、優惠價140元。

同時為使遊客於連續假期間前往宜蘭地區景點，與在外遊子返鄉祭祖掃墓更加便利，配合交通部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車及公路客運一段票免費或折抵21元，減少轉乘所需花費金額，還可省去自行開車歷盡千辛萬苦塞到各大景點後，又要面臨停車位一位難求的窘境，讓大家闔家暢遊蘭陽地區，搭乘大眾運輸遊宜蘭得以更優惠及更便捷。

清明連續優惠活動車票，今19日起均可於葛瑪蘭客運官，或至葛瑪蘭各地售票櫃台預購優惠票，或購買當日車票，還能使用手機做線上車票的訂購免於現場櫃台前拎著大包小包排隊的辛勞，出示QRcode即可乘車（網址：https://web.kamalan.com.tw/weborder#/term）。