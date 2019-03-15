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網購攻略清明4天連假　推春遊輕旅行必備踏青好物

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網購春遊好物（圖／業者提供）

▲網購業者為4月份連假提前備戰，以春遊商品為主打，準備搶春天輕旅行商機。（圖／松果購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

即將迎來清明4天連假，許多人也開始規劃春假出遊的行程，看好國內輕旅行商機，網購業者紛紛推出露營、野餐、旅遊好物等各種商品，搭配折扣優惠，提前搶一波買氣。

春暖花開好時光，許多人喜歡野餐郊外，放鬆心情享受大自然的洗禮，而帶著野餐基本配備去踏青，除了要具備實用機能，消費者選購時也很注重風格特色，拍照起來才會更加分。東森購物網推薦的OutdoorBase繽紛防水野營墊，防水材質可以隔絕地面濕氣與汙泥之外，獨具特色的民族圖騰風格設計，鋪在草地上極為搶眼，讓野餐氛圍變得不一樣；可保冷保溫的BRUNO大地野餐籃，35L大容量可放入餐具杯盤、各種食物，其中淺綠藍條紋款充滿海洋風感，很適合到海邊玩時帶著走。

網購春遊好物（圖／業者提供）

▲繽紛防水野營墊，採用可防水材質，民族圖騰設計風格搶眼。（圖／翻攝自東森購物網）

松果購物則是展開「踏春趣」活動，至4/1止，包括渡假旅行、樂活踏青、車用好物及春裝、零食等，祭出郊遊踏青必備好物3折起，由於現在輕旅行當道，業者觀察旅遊商品以行李箱、收納袋、頸枕為熱門3大類別，行李箱近一個月銷量較去年同期大幅成長3倍，其中國外或是長途旅遊仍以29吋行李箱為需求大宗，也帶動可調整式記憶枕成為熱銷夯物。

網購春遊好物（圖／業者提供）

▲熱銷款「日系質感旅行收納8件組」，內含大中小衣物袋、平口袋、大小束口袋及內衣、鞋袋，可一次解決出遊收納問題。（圖／松果購物提供）

樂天市場觀察近兩週「露營」、「露營用品」、「親子露營」等關鍵字搜尋量，較去年同期暴增4成，站上露營用品商品品項達上萬件，銷售量也較去年同期成長超過3成；進一步從下單量分析發現，全台皆出現各式不同類型露營場地，像是帳篷露營、露營車，露營屋等。看準連假出遊商機，即日起至3月31日止，全站推出消費滿3,000元，點數最高回饋15%，另額外加碼限定樂天市場APP消費滿千折百元。

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▲樂天市場春假出遊攻略鎖定熱潮不退的露營活動。（圖／樂天市場提供）

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關鍵字：春遊,清明連假,網購,露營,野餐

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