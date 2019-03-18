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空軍上校狂撩2女兵！伸爪勾肩「妹妹我愛你」　服役25年結局超慘

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▲▼男子猥褻女子。（示意圖／CFP）

▲空軍上校猥褻女兵遭勒令退伍。（圖／視覺中國CFP／示意圖與本案無關）

突發中心／綜合報導

空軍一名路姓上校2013年10月間參加軍官俱樂部歡送餐會後，對所屬管理該俱樂部2名女兵擁抱、勾肩，甚至十指緊扣，還語帶輕挑的說「妹妹，我愛你」，讓對方大感不舒服向上提報，而軍方事後也認為路男嚴重影響軍譽，將他記過一次，考績打「丙上」，並在2014年初勒令退伍。路男不符提起訴訟，但仍遭到最高行政法院判他敗訴確定。

判決書指出，路男擔任戰術戰鬥機聯隊大隊長期間，在2013年10月16日參加軍官俱樂部歡送餐會後，見到兩名女兵與一名男兵在外聊天，便走向前說「這是姊妹攤，男生都走開」，並於男兵離開後，對2女兵擊掌、勾肩，甚至摸背、十指緊扣，還露骨的說「妹妹，我愛你」，讓2女相當不舒服便向上提報，而軍方事後也對路男記警告，並勒令退伍，路男因此不符提起訴訟。

一審審理時，2名女兵到庭證稱「大隊長(路男)有跟我擊掌，擊掌完後也有十指扣住我的十指，我有想要脫開，但他力氣很大我無法脫開，幾秒鐘後他就自己放開...有擁抱我，我有感覺不舒服。」另名女兵則證稱：「他喝了酒，我感覺他喝醉了，突然間說GIVE ME FIVE，就和我擊掌...有勾我的肩膀並摸我的背，並且有說『妹妹我愛你』，說了3次，我覺得不舒服。」

路男則辯稱，由於女兵都是短髮，沒發現對方是女生，所以才搭肩鼓勵她們，但絕對沒有牽手、擁抱等，也沒說「妹妹我愛你」，矢口否認犯行。再者，若真有此事，也是酒後疏失，且他自從軍25年來，考績都是甲等或甲上，經常記功、嘉獎、獲頒獎金、多種獎章、勳章、獎狀等，軍方怎能只因為他一時的疏忽，就勒令退伍，違反比例原則。

法院審理後認定，路男行為確實不當，但他酒醒後有向2名女兵道歉，也願意願意原諒他，可見他的缺失並非十分重大，而軍方僅藉著路男此次的品德過失，而沒有考量他的工作表現，卻作出最重大的勒令退伍處分，不符相關考評規定，判路男勝訴，撤銷軍方的相關處分。

軍方事後也再提起上訴，台北高等行政法院更一審認為，根據軍方所提的資料，發現路男早在2012年就有類似行為，軍方調查後已記路男申誡一次，但他又再犯，軍方審酌他犯錯後未虛心檢討，沒有悔意，嚴重影響軍譽，所以決議將路男勒令退伍。

軍方人評會針對路男的考評項目一一審酌，並且讓路男發表自身意見後，認定他不適合服役，應辦理退伍，程序及處分結果並無違法，2017年改判路男敗訴。路男再提起上訴後，18日遭最高行政法院駁回。全案確定。

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關鍵字：空軍,上校,退伍

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