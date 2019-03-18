　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「力挽狂瀾」聲明全文曝光！賴清德臉書換大頭貼：天佑台灣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼賴清德換臉書大頭貼。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲賴清德換臉書大頭貼。（圖／翻攝賴清德臉書）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德宣布投入2020黨內總統初選，18日中午赴黨中央領表登記，不久後也在臉書換大頭貼，發表「決心力挽狂瀾」參加總統初選的聲明，贏得不少網友支持。

賴清德領表投入黨內2020總統初選，臉書大頭貼原本是一張他低頭看書的照片，換成他堅毅望向遠方的大頭照。貼文底下湧現不少支持聲浪，有網友表示，「清流勝韓流，台灣的未來，賴清德是也 」、「感謝賴醫師願意承擔，良醫治國！」、「勇敢承擔責任！全力支持選總統！」、「挺你！台灣一定要獨立！」，不過，也有網友持不同立場留言標記「#2020唯一支持蔡英文」。

▲▼賴清德投入黨內2020總統初選，臉書換大頭貼。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲賴清德投入黨內2020總統初選，臉書換大頭貼。（圖／翻攝賴清德臉書）

賴清德聲明全文如下：

決心力挽狂瀾——
賴清德參加民進黨黨內總統初選聲明

卓主席、黨內各位先進、全國父老鄉親大家好：

民進黨在去年九合一選舉大敗，執政縣市由13個銳減為6個。為此本人率領內閣總辭，負起政治責任，回到台南，深入基層，全力輔選立法委員。選舉結果雖然守住基本盤，但我深刻感受到民進黨的處境仍然極其艱困；加上近日中國國家主席習近平發表習五點，積極推動併吞台灣的進程，並且言明九二共識只有一中原則，並無國民黨所稱的一中各表，逼迫台灣接受投降式的一國兩制，台灣面臨中國的步步進逼，情勢更是險峻！然而國民黨的解決之道，竟然是競相提出與中國簽訂和平協議。西藏血淋淋的教訓告訴我們，和平協議並非阻止中國併吞的良方，台灣要自己當家作主，繼續過自由、民主、人權的生活，絕不成為第二個香港，也絕不能成為第二個西藏！2020年的總統和立委選舉必將攸關台灣的未來！

放眼2020年，民進黨的情勢比2008年還要險峻！基層極度焦慮，擔心2020年若輸掉總統選舉，立委席次又大幅減少，則失去的不只是政權，台灣的主權和民主也將陷入空前的挑戰和危機！

回想2016年總統大選，民進黨情勢一片大好，雖然社會有許多勸進聲音，但本人堅定主張成功不必在我，價值比任何職務重要，全力支持蔡英文主席競選總統。本人擔任競選總部主任委員的台南市，蔡英文總統的得票率更高達67.5%，全國第一。

但是，此時此刻面對2020年的困境，督促本人承擔責任的聲音更加强烈！經過審慎思考，本人深感既然有為敗選辭去行政院長負起政治責任的擔當，基於對土地的熱愛和使命，自應更要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣，因此決定響應卓主席的號召，也回應社會的期待，登記參選民進黨黨內總統初選，希望藉由民主的程序團結民進黨，並且決心竭盡所能凝聚社會支持的力量，力挽狂瀾！

天佑台灣！

ET快訊
快訊／桃機丟妻男狂喊：我不要出院！4警聯手拖上警車
整人過火！Andy到機場「才知騙局」變臉：只有失落…家寧落淚
小7攜手瑪莎拉蒂開最狂聯名店！35元就能入手「超跑精品」

關鍵字：賴清德,2020

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

318太陽花學運5周年　江宜樺：從未後悔下令驅離！

遭疑不是辭職了？黃光芹：我說到做到、做到3月29日為止

吳志揚登記參選中壢區立委　陳學聖轉戰大溪、八德區

吳志揚參選2020立委　陳學聖臉書PO「選擇轉身…」

「力挽狂瀾」聲明全文曝光！賴清德臉書換大頭貼：天佑台灣

賴清德下戰帖戰「韓流」　李佳芬：你要我明講嗎？

賴清德「響應卓主席號召」　卓榮泰：我只是說要最強候選人

徵召或勸韓國瑜領表？吳敦義：國民黨全代會後不會翻案

謝龍介「尊重、祝福」賴清德　猜小英「有可能不去領表」

專訪／參選2020總統？吳敦義鬆口：前提不是韓國瑜出不出來

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

119人員隔空指引：千萬別躲浴室　前線順利救出火場民眾一家9口

318太陽花學運5周年　江宜樺：從未後悔下令驅離！

遭疑不是辭職了？黃光芹：我說到做到、做到3月29日為止

吳志揚登記參選中壢區立委　陳學聖轉戰大溪、八德區

吳志揚參選2020立委　陳學聖臉書PO「選擇轉身…」

「力挽狂瀾」聲明全文曝光！賴清德臉書換大頭貼：天佑台灣

賴清德下戰帖戰「韓流」　李佳芬：你要我明講嗎？

賴清德「響應卓主席號召」　卓榮泰：我只是說要最強候選人

徵召或勸韓國瑜領表？吳敦義：國民黨全代會後不會翻案

謝龍介「尊重、祝福」賴清德　猜小英「有可能不去領表」

專訪／參選2020總統？吳敦義鬆口：前提不是韓國瑜出不出來

鴻海駁斥「採購自家」不實傳言　永齡基金會執行長出面澄清

4月電價拍板凍漲、10月也沒漲價壓力　學者列3點：選舉考量意味濃

宜蘭加碼大利多　二行程機車舊換新最高補助3萬5

獨／蕭萬長26日赴海南博鰲　爭取見李克強談「兩岸共同市場」

查獲海洛因數量可供全台每人吸食兩次　屏檢對2運毒男請求重刑

哈登忍頸傷4年來首度「0罰球」　火箭飆21記外線刷新一紀錄

99%黃金小熊一燒就化成灰！？　珠寶店：沾到化妝品導致變質

人在心不在！新家庭關係「一起獨處」　孩子：我感覺一個人

「塞乃貓」瞇眼愛睏　懇求眼神小掌狂戳媽：先陪我睡嘛❤

貓咪「嘔吐＝腸胃問題」？　獸醫：血液、尿液藏細節！

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

政治熱門新聞

晚上吃什麼？　韓國瑜「搶請郭董..

陸生問當台灣區領導人　柯P：應..

快訊／民進黨總統初選 賴清德將..

快訊／賴清德：台灣不做第二個香..

苗栗縣破產　柯文哲直指做假帳十..

郭董合體韓國瑜　祭「全台最好薪..

買1000萬公斤台灣蔬果　郭台..

韓國瑜合體郭台銘「啃玉米」　反..

2020清流對韓流　李佳芬：要..

王浩宇：前韓粉向我道歉「看清韓..

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

我軍口誤「中國空軍廣播」共機回..

如果講謊話要下台　柯文哲：台北..

賴清德領表選2020　黃國昌爆..

更多熱門

相關新聞

2020清流對韓流　李佳芬：要我明講嗎？

就在賴清德18日宣布投入總統初選後，挑名要約戰韓國瑜，將2020定調為「韓賴大戰」，對此李佳芬活動中表示，關於許多支持者希望國民黨徵召韓國瑜，這對自己來說相當傷腦筋，且目前仍在適應「韓市長」中，她也反問媒體，「難道要我明講嗎？」

賴清德響應卓主席號召　卓榮泰回應了

勸韓國瑜領表？吳敦義：重要的建議

謝龍介猜小英「有可能不去領表」

賴清德早已拜會陳水扁談參選　特赦扁想法不變

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

小孩照書養　1歲半童不會走路

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」憲哥開譙

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面