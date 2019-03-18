「力挽狂瀾」聲明全文曝光！賴清德臉書換大頭貼：天佑台灣

▲賴清德換臉書大頭貼。（圖／翻攝賴清德臉書）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德宣布投入2020黨內總統初選，18日中午赴黨中央領表登記，不久後也在臉書換大頭貼，發表「決心力挽狂瀾」參加總統初選的聲明，贏得不少網友支持。

賴清德領表投入黨內2020總統初選，臉書大頭貼原本是一張他低頭看書的照片，換成他堅毅望向遠方的大頭照。貼文底下湧現不少支持聲浪，有網友表示，「清流勝韓流，台灣的未來，賴清德是也 」、「感謝賴醫師願意承擔，良醫治國！」、「勇敢承擔責任！全力支持選總統！」、「挺你！台灣一定要獨立！」，不過，也有網友持不同立場留言標記「#2020唯一支持蔡英文」。

▲賴清德投入黨內2020總統初選，臉書換大頭貼。（圖／翻攝賴清德臉書）



賴清德聲明全文如下：

決心力挽狂瀾——

賴清德參加民進黨黨內總統初選聲明

卓主席、黨內各位先進、全國父老鄉親大家好：

民進黨在去年九合一選舉大敗，執政縣市由13個銳減為6個。為此本人率領內閣總辭，負起政治責任，回到台南，深入基層，全力輔選立法委員。選舉結果雖然守住基本盤，但我深刻感受到民進黨的處境仍然極其艱困；加上近日中國國家主席習近平發表習五點，積極推動併吞台灣的進程，並且言明九二共識只有一中原則，並無國民黨所稱的一中各表，逼迫台灣接受投降式的一國兩制，台灣面臨中國的步步進逼，情勢更是險峻！然而國民黨的解決之道，竟然是競相提出與中國簽訂和平協議。西藏血淋淋的教訓告訴我們，和平協議並非阻止中國併吞的良方，台灣要自己當家作主，繼續過自由、民主、人權的生活，絕不成為第二個香港，也絕不能成為第二個西藏！2020年的總統和立委選舉必將攸關台灣的未來！

放眼2020年，民進黨的情勢比2008年還要險峻！基層極度焦慮，擔心2020年若輸掉總統選舉，立委席次又大幅減少，則失去的不只是政權，台灣的主權和民主也將陷入空前的挑戰和危機！

回想2016年總統大選，民進黨情勢一片大好，雖然社會有許多勸進聲音，但本人堅定主張成功不必在我，價值比任何職務重要，全力支持蔡英文主席競選總統。本人擔任競選總部主任委員的台南市，蔡英文總統的得票率更高達67.5%，全國第一。

但是，此時此刻面對2020年的困境，督促本人承擔責任的聲音更加强烈！經過審慎思考，本人深感既然有為敗選辭去行政院長負起政治責任的擔當，基於對土地的熱愛和使命，自應更要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣，因此決定響應卓主席的號召，也回應社會的期待，登記參選民進黨黨內總統初選，希望藉由民主的程序團結民進黨，並且決心竭盡所能凝聚社會支持的力量，力挽狂瀾！

天佑台灣！