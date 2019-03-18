賴清德早已拜會陳水扁談選總統　強調「特赦扁」是反映基層心聲

民進黨內總統初選，你支持賴清德還是蔡英文？ 賴清德登記參選黨內總統初選，你會認同他？還是支持蔡英文競選連任？ 賴清德勇敢承擔，我挺他！ 蔡英文守護台灣，我挺她！ 投票結果 103 票 20.68 % 395 票 79.32 % 總計 498 票。

▲賴清德領表選總統。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德18日拋出震撼彈，登記參選2020總統黨內初選，正面迎擊先前已表態爭取連任的總統蔡英文，而他先前拋出「特赦陳水扁」的議題，也成為焦點。據地方人士指出，在立委補選期間，賴清德就拜訪過陳水扁，會談中也就已談到是否參選的話題。

賴清德才拋出「特赦陳水扁」的議題，希望蔡英文可以重視，18日上午就馬上前往民進黨中央登記參選2020總統；地方人士表示，在立委補選的期間，為了解決脫黨參選的陳曉諭地方分裂問題時，賴清德前去拜會陳水扁，會中就有討論到賴是否要參與2020總統的話題，而扁也在補選最後關頭轉而支持民進黨提名的郭國文。

賴清德先是拋出特赦扁的話題，又登記參選總統，這也被外界解讀，兩人在內外呼應上，有相當密切的默契在；在內部派系上，黨內人士坦言，新潮流其實還未有統一看法，這一推波助瀾反而主要來自於獨派。

對於特赦的議題，賴清德上午登記完後受訪表示，他從台南市長到行政院長都是這樣的主張，這時候感謝陳水扁，也反映基層的心聲，「是做人的道理」。

賴清德說，這場選戰極其艱辛，而郭國文在麻豆贏了3千多票，可以看出扁跟其兒子陳致中站出來相挺的效果，「我公開感謝他肯定他，這是做人基本的道理」。

記者追問，「你若通過初選當選總統會特赦？ 」賴清德說，特赦是總統職權，我過去就主張扁應該要得到特赦，「不管我當什麼位置，這樣想法不會改變。」