賴清德宣布選總統　王金平：那是民進黨的事

▲前行政院長王金平到彰化慶賀新科立委柯呈枋高票當選。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

立委補選國民黨柯呈枋贏得彰化縣唯一1席立委，已經宣布要參選2020總統大選的前立法院長王金平，18日到和美競選總部恭賀柯高票當選，受到眾人的熱烈歡迎，高喊「總統好」，對於前行政院長賴清德宣布參選總統，王也表示，那是民進黨的事，不表示看法。

對於此次立委補選結果，王金平說，不能以成敗論英雄，國民黨也有相當進步，而他也說此次韓流也發生很大作用助漲聲勢，對於媒體詢問是否尋求高雄市長韓國瑜的支持，王金平表示與韓心意相通，就會達到相當的成果才對。

王金平說，這次補選國民黨員與民眾展現團結與進步，更希望未來10個月能更加團結，迎接2020年大選，這次立委補選不能以成敗論英雄，雖敗猶榮，台南、新北選舉結果票數相差無幾，跟歷屆比起來進步太多，歸因於大家團結與候選人積極拜票，以及「韓流」發生很大的作用，助長聲勢，接受候選人各方面請託，還好有保住彰化縣長王惠美留下的這一席。

王金平指出，柯能夠獲得彰化選民認同與支持，是大家團結努力與柯個人優異條件突破困境勝選，柯呈枋本屆立委任期只有10個月的時間，學習時間不多，更非常歡迎柯隨時來辦公室共同討論。

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