「跨過魔鬼的誘惑」　王世堅開第一槍：賴清德退出新潮流再選

▲台北市議員王世堅。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

行政院前院長賴清德18日登記黨內總統參選，在政壇引爆震撼彈，台北市議員王世堅受訪時表示，他早上真的「嚇出鼻涕來」，太震撼了！既然賴清德這個堅定勇敢要參選，應該宣布退出新潮流，跨過魔鬼的誘惑，如此一來他的參選才更有意義，這也是基層的心聲。

為何要賴清德退出新潮流？王世堅表示，要分9集講，要話說從頭，在媒體的追問下，他說，賴清德有講出基層的期待與心聲是事實，但基層有另一股強大聲音，他簡化成就是「賴清德應該退出新潮流」，相信賴清德會聽進去他的話，自己是很善意的提醒賴清德，最關鍵的這點，如果賴清德宣布退出新潮流，將對民進黨、對台灣有提升。

王世堅還說，「他如果聽到，他知道我在講什麼。」不管國民黨或民進黨或柯文哲，不管「藍、綠、瞎」，就讓最強的人出來，大家藉由2020大家把國家定位、台灣前途一次說得清楚，並喊話國民黨就讓韓國瑜出來。

王世堅表示，新潮流是對是錯、是好是壞，選民都看在眼裡，每個政黨都有好人壞人，派系也是，有人出淤泥而不染，賴清德就是。王世堅也透露，他真的嚇出鼻涕，本來以為是要「蔡賴配」。

王世堅也直接點出，派系有權有錢有資源，非常令人誘惑，人民沒有資源，唯一有的就是民調那通電話，還有手上那張選票，既要賴清德要參選，就要跨過資源的誘惑，跨過魔鬼的誘惑才能接近天使，自然就得到天使的擁戴，這個天使就是人民，他希望要更有智慧。