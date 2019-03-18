賴清德「響應卓主席號召」　卓榮泰：我只是說要最強候選人

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者羅婉庭攝）

記者楊亞璇／台北報導

前行政院長賴清德18日赴黨中央完成領表登記，投入2020總統黨內初選，正面迎戰已經表態尋求連任的總統蔡英文。賴清德登記時表示，他決定響應卓榮泰主席的號召，回應基層的期待，登記民進黨內初選。對此，卓榮泰表示，他說過一定要推出最強的候選人，賴前院長認為在這個時候要參加初選登記，應該是這個想法。

卓榮泰表示，他說過一定要推出最強的候選人，這是民主黨內程序，經過這個程序推出的候選人一定是代表黨最堅強的候選人，才能贏得勝選，應該是這個意思，賴前院長認為在這個時候要參加初選登記，應該是這個想法。媒體追問，是賴清德誤會嗎？卓榮泰說，也沒有誤會，任何人有心為台灣尊嚴安全站出來都歡迎，「我不會去等、或勸、或拒絕任何人」。

卓榮泰表示，今天早上才知道賴清德要登記，民進黨是成熟的民主政黨，有完備的黨內機制，有能力跟能量處理好黨內的事務，會強力要求這次促進黨內團結的過程跟結果。至於蔡英文與賴清德誰是最強人選？卓榮泰回說，「或許還有其他人」，強調黨內有公平的機制，並會精進民調機制，做出最準確的民調。

卓榮泰說，登記之後會經過協調，這是高度、高難度協調，未來要組成協調小組，探尋兩方的意見，未來還有一些要電視政見會等需要協調。此外，對於賴清德拋出赦免議題，卓榮泰表示，支持未來總統行使職權。

民進黨秘書長羅文嘉提到民進黨應該團結，對於兩個太陽相爭，羅文嘉表示，這有助於團結，往正面看待，，證明民進黨是民主政黨，希望這個過程為民進黨加分，帶來更精實的團結和合作，將確保黨中央中立，且初選過程維持理性、公平競爭，最後推出最強候選人。