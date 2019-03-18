打通交通瓶頸　林智堅視察北二高茄苳交流道延伸工程

▲新竹市長林智堅前往位在東香東街、雙林街一段基地視察。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為建構大新竹更完善的交通路網，北二高茄苳交流道連絡道向東延伸工程正如火如荼進行中，今(18)日新竹市長林智堅前往位在東香東街、雙林街一段基地視察，了解目前工程進度，他表示，東香東街道路狹小、崎嶇蜿蜒，因此本次工程在旁邊的山谷建立橋樑，開通新道路，完工後能提升民眾行車安全，向北與茄苳景觀大道銜接，增加交流道順暢度，同時增加香山區聯外道路效益，盼提升香山生活品質並促成相關發展計畫的可行性，工程預計於今年底完工。

北二高茄冬交流道進入新竹市銜接茄苳景觀大道，該路段終點寬約32米，雙林路一段也有20米，但中間串聯兩路段的的舊道路「東香東街」最寬不到5米，不僅大貨車多，車輛交會不易，路段也相當崎嶇蜿蜒，易讓駕駛人摸不著頭緒，因此亟需新建道路，林智堅市長上任後積極爭取經費，打造茄苳交流道向東延伸道路，盼能打通該區的交通瓶頸。

林智堅表示，新竹市府在這條道路上努力多年，終於在2017年成功爭取到2.78億經費，共投入4.25億打造這條茄苳交流道向東延伸道路，完工後不僅可改善景觀大道與東香東街的交通瓶頸，提升科學園區、香山區、竹縣寶山鄉各區之間連通的易達性、安全性，還能強化香山區與西濱地區的聯繫，他指出，工程完工後將活化香山新興工業區、遊憩及新市鎮等聯外交通動脈，給香山區、寶山鄉民眾一條更安全的道路。

他指出，上任後積極投入香山建設，包含青青草原、賞蟹步道等生態休憩區，未來也將推動香山精密科學園區計畫，盼相關的交通路網更加健全後，可與這些建設相輔相成，促進香山區發展。

今日視察，林智堅從雙林路附近基地開始，了解橋樑段、平面路段的施工現況與進度，他指示各單位務必確保排水工程品質，也提醒施工廠商要細心考量連通路段前後路幅寬窄、車道數量、號誌設置等問題，盼工程如期如質完工，不僅為民眾打造一條更安全的道路，也為大新竹打造更順暢的交通路網。

新竹市政府工務處蔡天力表示，本次工程約位在東香東街連接雙林路一段附近，新闢道路長約453公尺，主要為平面道路，部分路段為克服地形而興建一座橋樑，長約120公尺，讓民眾可以直接穿越山谷連通雙林路與茄苳景觀大道，橋體採用單柱懸臂平衡工法而建，目前基樁、橋墩工程已全數完工，橋台也已完成80%，待其他包含橋體、道路、排水、機電及景觀工程，預計今年底前完工，完成後可將成香山區及寶山鄉連繫竹市區的重要道路。