東門國小通學步道開工　將串起新竹之森

▲東門國小通學步道延伸「新竹之森」，為串連護城河及隆恩圳園道之要角。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府持續推動步行城市，13日啟動東門國小通學步道工程，將串聯隆恩圳、護城河及舊城區，進一步完整市區內新竹之森與步行城市人行廊帶，讓更多民眾透過步行深入認識這座城市，今開工典禮，新竹市長林智堅表示，本次工程正式串連了新竹之森，市民可以悠閒的漫步於綠色廊帶中，城市的改造運動正在悄悄進行，竹市風貌逐漸不同，更逐步獲得市民與各界的支持，他將持續努力，讓這座年輕古城更加進步。

林智堅說，東門國小位居市中心，人潮眾多，今天啟動校園周邊通學步道工程，將串連護城河、舊城區古蹟群與隆恩圳，未來更會將學校圍牆打開，使121歲的東門國小校園與周邊步行環境融為一體，市區整體的環境將得到很大改善；他強調，這處位於護城河與隆恩圳間的步行環境完成後，正式串連了新竹之森綠色廊帶，長達4公里的優質步行環境，將讓市民可以悠閒而享受的漫步與認識這座城市。

林智堅分享，打造步行城市是市府的努力目標，步行空間規劃也特別強調無障礙設計，要讓市民更加便利，新竹市這些年的「城市改造運動」已讓竹市風貌悄悄改變，也得到市民、全國媒體與各界的肯定與關注，未來持續透過好的規劃團隊與優質施工廠商，讓這座年輕古城更加進步。

本次工程單位、田中央建築事務所設計師李珉表示，過去東園國小周邊步道凹凸不平，且有無障礙空間不足問題，這次改善除打造無障礙環境，也透過開放民族路側部分圍牆，釋放校園空間，透過綠色植栽與通透圍牆，讓校園空間延伸至周遭步行環境；同時強調人車分離的設計與透水鋪面，串聯4公里的新竹之森與步行廊帶，讓市民輕鬆步行於隆恩圳與護城河周邊。

新竹市政府工務處長蔡天力表示，林智堅上任後積極規劃步行城市願景，成功向內政部爭取到步行城市計畫補助，共投入總經費3.72億元打造宜居步行環境。本次東門國小通學步道工程屬於步行城市計畫一環，共將投入4,935萬元，重新改造東門國小週遭包含中央路、仁義街，總長約1.4公里步道，預計綠帶將增加1,516平方公尺，規劃將於109年初完工。

蔡天力表示，新竹市政府規劃新竹之森與步行城市願景，4公里新竹之森包含護城河連接至北大公園、文化公園、文化局水景廣場，再往北連至東大飛行公園、新竹綠園道，另一側則串聯三民公園、隆恩圳、中央公園等，沿線包含公園、綠地及水圳藍綠帶，構成完整市民休憩空間。

工務處表示，東門國小通學步道延伸「新竹之森」，為串連護城河及隆恩圳園道之要角，未來將串聯隆恩圳與護城河，串起包括中央公園、護城河、新竹女中、市定古蹟新竹州警察局高等宿舍、新竹州圖書館等重要古蹟與景點，建構以綠帶為核心的街道環境。