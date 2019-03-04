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等了10年　台15線西濱公路啟動6公里路平計畫

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▲新竹市長林智堅上任以來推動路平計畫，改善道路總面積高達200萬平方公尺。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅上任以來推動路平計畫，改善道路總面積高達200萬平方公尺。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為打造更理想交通環境，新竹市長林智堅上任以來著重路平改善，四年來改善總面積突破，其中連接台68線與台61線的「台15線」使用率高，但10年來未曾整修路面多處坑洞，經努力爭取，成功協調公路總局針對台15線竹港大橋至浸水橋路段進行刨除重鋪，改善長度達6.65公里，投入經費1億3百萬元整，即將在6月份動工，林智堅表示，完工後將給市民一條平整、安全的道路，提升聯外道路的交通安全。

林智堅指出，台15線西濱公路連接台68線與台61線，是本市居民通往南北縣市的重要聯外道路，除提供外縣市春節返鄉及連假出遊車潮使用，平日也有許多大型車輛行駛，但他發現道路長期來未整理、鋪面老舊，積極向公路總局第一區養護工程處新竹工務段爭取改善，併成功協調針對新竹市西濱路段進行道路重鋪，要給市民更安全的用路環境。

林智堅強調，為了維持道路品質，給市民安全的用路環境，新竹市府「路平計畫」自104至107年度總共編列10.29億元，透過提升預算、修正自治條例及啟用路平主題網「三箭齊發」，改善總長度約16萬公尺，改善總面積也超過200萬平方公尺，循序漸進提升新竹市道路平坦度與工程品質，達成重要里程碑。

公路總局第一區養護工程處新竹工務段表示，本次道路路基改善範圍為台15線竹港大橋至浸水橋路段（72k處至78.65k處），進行雙向路基路面改善工程，改善長度達6.65公里，經費1億3百萬元整，預計6月份開始進行，10月底前完成，過程採取夜間施工的方式，將施工對用路人的影響降至最低，工程預計年底前完成。

每日往返新竹縣市工作長達8年的市民謝小姐表示，該路段好久以來都沒修補，坑坑洞洞很難看又相當危險，通勤8年來上下班就像在上演玩命關頭，除了要避開大型車輛，顛簸凹凸不平的路面也常常要閃來閃去，很開心終於要改善路面，期待一條更平安的回家的路。

新竹市政府交通處長倪茂榮表示，台15線西濱公路為雙向6車道的30米道路，為新竹市主要聯外城際道路，雙向流量尖峰時段超過3000車次，車種組成包含大小各式車種，沿線計有17處號誌化路口連結新竹市，除分散台1線車流，同時也是通往新竹市南寮、北區及香山地區的主要道路；完工後，市民聯外道路除了國1和國3外，又增添一個更安全的優質路線。

新竹市政府工務處代理處長蔡天力也指出，路平計畫一直是市民期盼的市政建設之一，為有效提升市民對路平有感，108年編列2.3億元持續推動路平專案，預計改善道路面積超過40萬平方公尺，除推動主要道路重新刨鋪加封外，亦將巷弄等街道納入分期改善計畫，確保路面施作品質，持續改善新竹市道路品質。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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關鍵字：新竹市工務處, 新竹市交通處, 新竹市路平, 台15線

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