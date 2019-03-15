新竹東大路機車地下道改造變身　機車族、行人都安心

▲新竹市長林智堅騎乘GOGORO體驗改善後的東大路機車地下道。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市民滿心期待的東大路機車地下道改善工程，15日中午通車啟用！東大路機車地下道是連接前後站空間的重要幹道，服務一甲子來不曾完整修繕，市府向中央爭取經費，投入3千萬改善整平地下道路面、提升照明、改善漏水，並設置吸音牆，讓機車族通行更舒適沒噪音，更加寬人行道空間提升步行環境，元老級地下道改頭換面吹起簡約設計風，新竹市長林智堅說，「有決心要做的事情，就一一克服」，本次改善順利在預計完工日通車，不僅改善漏水、噪音等問題，視覺上也更為舒適，相信機車族會相當有感。

東大路地下道為新竹市機車族主要交通要道，聯通光復路與中華路，串聯市中心與新竹公園，周遭更有多所學校，是機車族每日上下班必經之路，根據交通處的統計，尖峰時刻每小時就有超過2,200輛機車進出，使用率非常高，因此修繕工程不易進行，未改善前有設施老舊、人行空間不足、鋼筋裸露等問題。

「有決心要做的事情，就一一克服。」林智堅表示，他從小在博愛街長大，這條地下道是他到市區的必經之路，但於民國54年興建完工後，服務近一甲子時間從未大規模整修，整修過程實屬不易，除了整修經費龐大、改善難度也高，該處車流也需規劃相應交通配套措施，但市府團隊仍努力克服，向中央爭取到經費，讓這條地下道煥然一新，他表示，新竹市一直在進步，市府會持續努力改善建設，讓新竹人「走路有風」。

「行人終於可以走進地下道了！」林智堅表示，為了形塑友善的步行環境，並搭配今年下半年將完成的新竹公園景觀工程，這次地下道工程將原本僅60公分的施工便道，加寬到近100公分，讓行人、嬰兒車方便通行，並加裝吸音建材，降低迴音、噪音的問題，排煙度也大幅度改善；白天的景觀簡潔俐落，晚上搭配燈光則有不同的景致。

雲開建築師事務所建築師徐愛雲表示，本次改善地下道長約287公尺，地下道門面原有雜亂管線，且標示不明，本次改善特別採用內照式標誌，夜間也能看清交通號誌；同時利用排水天溝、牆面防水工程，改善原有地下道滲水、地面濕滑問題，兩側壁面則以抗汙塗料取代老舊、易卡汙垢的磁磚，且以安全隱形鋼絲網取代原低透空率的花磚欄杆，爭取橋面下的自然採光及通風。

徐愛雲表示，本次工程將人行道加寬到一公尺，並於涵洞過道設置天花金屬吸音板，減少噪音，全面改善提升通行品質，地下道兩側以簡約金屬板打造照明設施，並在兩側地面加裝燈帶引導加強夜間車行品質，營造出合乎人性、安全、優質的人行車行地下道環境景觀、改善市容。

新竹市政府工務處表示，為了給市民一條行的舒適、安全的地下道，本次改善工程有3大特色：機車安全、行人安心、通行安靜；本次環境改善工程歷經五個多月的工期，如期完工，呈現出全新風貌的東大高架橋機車地下道，提升市容環境及用路人舒適道路服務品質。

本次景觀改善工程也受到許多機車族關注，今日通車典禮更吸引大批GOGORO車隊前來體驗改善後的東大路機車地下道，林智堅也騎乘GOGORO搶先通車。