　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

撞臉駁二尿尿小童！屏東媽攜4歲濃眉兒「衝高雄認親」…網驚呆：絕對是本尊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／網友授權提供）

▲她的小兒子長得和高雄駁二藝術品尿尿小童一模一樣。（圖／網友授權提供）

記者徐溱謐／採訪報導

高雄駁二藝術特區有許多可愛的藝術品。屏東一名媽媽先前收到友人在駁二拍攝的一張照片，圖中的牆上有一個用馬賽克拼貼出來的「尿尿小童」，竟長的和她的小兒子長得幾乎一模一樣，她看了也覺得不敢置信，趁著這個周末帶2個兒子到高雄認親，對比照一貼上網都讓網友瘋狂了，直呼她的小兒子根本是本尊。

這名媽媽在臉書「爆廢公社」社團中貼文，許多朋友到高雄駁二玩，都會特地拍一張照片給她，牆上有一個用馬賽克拼成的圖案，裸著上身的男孩靦腆地扶著「重要部位」，而該處則設計成一個上翹的水龍頭，是個名副其實的「尿尿小童」，大家都覺得牆上的男童跟她兒子長得太像了，紛紛傳照片讓她認親。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／網友授權提供）

▲她帶著2個兒子「衝高雄認親」，和尿尿小童拍下合照。（圖／網友授權提供）

她接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，朋友傳照片給她時，小兒子才3歲，她一看到照片也覺得超像，就決定要找一天帶兒子去認親，一年過去了，兒子已經4歲多，她終於有空帶著2個兒子北上到駁二玩，也順便到這個尿尿小童旁邊拍照。

2個兒子穿著一樣的白色上衣，雙手作勢放在下身前面，臉上也擺出和牆上男童一樣的表情，小兒子幾乎和牆上的男孩長得一模一樣，大兒子則帶著墨鏡一同入鏡，看到孩子和尿尿小童的合照不禁讓她訝異地說，「完全是複製貼上啊」，還開玩笑說雖然小兒子和男童長得一樣，但「兒子的鳥鳥跟正常人一樣」，不是水龍頭！

▲▼ 。（圖／網友授權提供）

▲小兒子擺出和牆上男童一樣的表情和姿勢，簡直是同一個人。（圖／網友授權提供）

網友們看到她的貼文都笑翻了，紛紛留言表示，「真人版尿尿小童，兒子應該可以收代言費了」、「根本神複製」、「一模一樣欸這個小孩」、「一定是本人，無誤」、「真的一個模子印出來的」、「大家一定認為本尊出現了」、「根本雙胞胎，太可愛了」、「當初是用你家小朋友作畫的嗎」、「找到失散多年的兄弟」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
獨家／晚餐原來選在這裡！韓國瑜帶郭董來吃「好料的」
HBL／南山女籃奪隊史第二冠！李吟娸、陳昱潔飆雙十退永仁
哈妮、少時Sunny取消關注鄭俊英IG！他最霸氣刪合照

關鍵字：爆廢公社,駁二,高雄,尿尿小童,撞臉,屏東,藝術品

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正妹「脫光趴他身上」求復合：再做一次　男友淡定推開：她想XX我

房內被發現一大筆錢！高中生「家中吵架」跳樓變形亡…爸媽見兒躺血崩潰

台中OL手機放口袋掉了「全身麻」放棄　失智爺撿到道歉說原因…她哭好久

獻初夜遭嫌「不是粉色」…渣男友偷拍狂傳！高中妹淚：顏色判了我死刑

影／遠距離3年！男友被教召5天「她沉默了」…下秒爽祭3招　網笑炸：女友不能惹

影／修法汽機車配反光背心「騎士夜間雨天強制穿」　沈智慧：寧不方便也別悲劇

女學生沒帶手機…廁所一關「bang！門鎖秒壞」　逃脫神招驚動全校

婚禮前1個月！伴娘接通知「和2陌生伴郎」睡一房　新娘：不會怎樣啦

搬椅子霸占ATM！外套男超狂姿「坐麻仔台嗎」　網揭超傻眼真相

日本商家跳樓大拍賣！她隔天朝聖「貨架已拆」超殘念　網：台灣都跳幾10年

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人

與女兒分開...產媽獨住月子中心　一周後重逢相擁爆哭：我好想妳！

一起大口森呼吸！台南人必去的3處世外桃源

日本商家跳樓大拍賣！她隔天朝聖「貨架已拆」超殘念　網：台灣都跳幾10年

HBL／永仁、南山爭后冠　潘文忠現身觀戰力挺：看了很感動

圖解一周2波鋒面、30°C高溫變化　周五北部「急降10°C」重回濕冷天

撞臉駁二尿尿小童！屏東媽攜4歲濃眉兒「衝高雄認親」…網驚呆：絕對是本尊

影／南部喜宴94霸氣！「棉花糖葫蘆陣」一進場...賓客嗨爆　網淚：台灣人情味

防國道憾事再傳！高公局將測試「交通錐預警系統」　爭取保命3秒

國產材永續循環無解？產銷過程導入區塊鏈可能性曝光

再41天新規恐過關！　Uber批政策髮夾彎「請不要懲罰創新的人」

泰國刷180萬！他一聽冷笑「我買了大象」　詐騙集團沉默...爆氣1句秒投降

去年地震連4個月「低於平均值」曝警訊？　氣象局說話了

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

亞青少田徑／王彥和200M飆21秒86　0.01秒之差戲劇性奪金

到帛琉必玩5大景點懶人包　與黃金水母共游、在無人島看海放空

5年來假新聞僅罰一件...管碧玲痛斥：NCC愧對民主！

陳文茜「肺部長腫瘤」誤當心律不整！　吃錯藥拖病17天住院

星巴克貓爪杯搶到打架　警查獲5311個山寨品「Logo怪怪的」

中職／葉君璋的遺憾：以為會在興農退休當總教練

HBL／籃球改變困苦歲月　楊瑞東季軍戰牽恩師進場

壽山動物園白老虎「皮包骨」　園方：吃不胖、角度問題

中職／聽羅里奇的話！　奧斯丁不想投球機制

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

生活熱門新聞

台中OL掉手機　失智爺撿到道歉..

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙..

修法汽機車配反光背心「騎士夜間..

男友被教召「她沉默了」　結局笑..

女學生沒帶手機…廁所門鎖壞受困

和2陌生伴郎睡一房！伴娘一聽傻..

有颱風？熱低腳下西漂　全台飆3..

弟媳酸「回來吃奶」？人妻回娘家..

20歲媽做苦力辛酸故事曝　好心..

機車考照先上「3天駕訓班」補助..

送女友驚喜　他製蝦花10隻up..

3號颱風「聖帕」誕生？氣象局回..

棉花糖葫蘆陣一進場喜宴賓客嗨爆

旅客抱怨「狂拿橘舊車票」！高鐵..

更多熱門

相關新聞

買1000萬公斤台灣蔬果　郭台銘：以高雄為主

高雄市長韓國瑜和鴻海集團總裁郭台銘於17日會面，而郭台銘更是喊話，要買下1000萬公斤的台灣蔬果，並且會在一年內買完，而初期會以高雄為主。

棉花糖葫蘆陣一進場喜宴賓客嗨爆

郭董臉書PO照　

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

大眼弟「首爬糗仆街」愣3秒爆哭

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

正妹脫光求復合　男：她想性侵我

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

獨／法比歐「東區索吻翹臀妹」纏綿1分半

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

台中OL掉手機　失智爺撿到道歉說原因…她哭好久

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！

男友嫌不是粉色！高中妹：顏色判我死刑

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

目睹騎士遭鋼索割喉！吊車司機傻眼

美養父母決定摘除「銀眼」女童雙眼

快訊／車太鉉認賭博「退出所有節目」

車太鉉被爆涉非法賭博吸金

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看到照片哭了

小宇當選手　蕭敬騰聽完笑了

宋仲基捲髮中分頭現身婚禮當司儀

更多

最夯影音

更多

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面