撞臉駁二尿尿小童！屏東媽攜4歲濃眉兒「衝高雄認親」…網驚呆：絕對是本尊

▲她的小兒子長得和高雄駁二藝術品尿尿小童一模一樣。（圖／網友授權提供）

記者徐溱謐／採訪報導

高雄駁二藝術特區有許多可愛的藝術品。屏東一名媽媽先前收到友人在駁二拍攝的一張照片，圖中的牆上有一個用馬賽克拼貼出來的「尿尿小童」，竟長的和她的小兒子長得幾乎一模一樣，她看了也覺得不敢置信，趁著這個周末帶2個兒子到高雄認親，對比照一貼上網都讓網友瘋狂了，直呼她的小兒子根本是本尊。

這名媽媽在臉書「爆廢公社」社團中貼文，許多朋友到高雄駁二玩，都會特地拍一張照片給她，牆上有一個用馬賽克拼成的圖案，裸著上身的男孩靦腆地扶著「重要部位」，而該處則設計成一個上翹的水龍頭，是個名副其實的「尿尿小童」，大家都覺得牆上的男童跟她兒子長得太像了，紛紛傳照片讓她認親。

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▲她帶著2個兒子「衝高雄認親」，和尿尿小童拍下合照。（圖／網友授權提供）

她接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，朋友傳照片給她時，小兒子才3歲，她一看到照片也覺得超像，就決定要找一天帶兒子去認親，一年過去了，兒子已經4歲多，她終於有空帶著2個兒子北上到駁二玩，也順便到這個尿尿小童旁邊拍照。

2個兒子穿著一樣的白色上衣，雙手作勢放在下身前面，臉上也擺出和牆上男童一樣的表情，小兒子幾乎和牆上的男孩長得一模一樣，大兒子則帶著墨鏡一同入鏡，看到孩子和尿尿小童的合照不禁讓她訝異地說，「完全是複製貼上啊」，還開玩笑說雖然小兒子和男童長得一樣，但「兒子的鳥鳥跟正常人一樣」，不是水龍頭！

▲小兒子擺出和牆上男童一樣的表情和姿勢，簡直是同一個人。（圖／網友授權提供）

網友們看到她的貼文都笑翻了，紛紛留言表示，「真人版尿尿小童，兒子應該可以收代言費了」、「根本神複製」、「一模一樣欸這個小孩」、「一定是本人，無誤」、「真的一個模子印出來的」、「大家一定認為本尊出現了」、「根本雙胞胎，太可愛了」、「當初是用你家小朋友作畫的嗎」、「找到失散多年的兄弟」。

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