婚禮前1個月！伴娘接通知「和2陌生伴郎」睡一房　新娘：不會怎樣啦

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

網搜小組／綜合報導

一名女網友之前答應當研究所好友的伴娘，沒想到在婚禮前一個月，她突然接到通知，說是要和完全不認識的兩個伴郎同房睡一晚，她當下立刻拒絕，但對方似乎已經定案，甚至還勸說，男生不會對她們怎麼樣。

「這樣的情況，該不該繼續當伴娘？」女網友表示，一位感情很好的研究所同學最近結婚，她當然非常替對方高興，終於找到人生的幸福，之前也欣然答應當伴娘。

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在婚禮前2、3個月，新娘通知說，只提供禮服，妝髮必須伴娘自備；而她和另一位學妹都不想為難新娘，也猜測新秘當天可能忙不過來，於是化妝部分就盡量自己處理。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒想到時隔1個月，新娘再度打電話告知，婚禮前一天無法睡她家，她媽媽訂了一間4人房，讓2位伴娘和2位伴郎同睡；但重點是，男生是新娘的前同事，她們完全不認識對方。

伴娘聽完立刻拒絕，不過新娘語氣就像已經定案，不容更改，還說「那個男生不會對妳們怎樣啦！」後來，伴娘們也有考慮自費再訂一間，但被家人阻止了，甚至要求放棄當伴娘，因為家人認為，自備妝髪已經夠配合了，再自費訂房間真的非常不合理。

當事人朋友在ptt代發文，問道「遇到這種情況，該怎麼處理好呢？要繼續當伴娘，還是乾脆放生新娘呢？」對此，鄉民紛紛替她抱不平，直呼「為什麼不訂兩間呢」、「孤男寡女共處一室，她媽媽沒考慮到或根本不在乎」、「感情很好怎麼會這樣對待朋友」、「放生啊，什麼鬼啊」、「就算是好姐妹，也不能讓人倒貼錢還理所當然的」、「省這錢辦公證就好了，有夠不會做人的」。

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