女學生沒帶手機…廁所一關「bang！門鎖秒壞」　逃脫神招驚動全校

▲女學生在廁所受困，驚動了教官和警衛。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

高雄正修科技大學一名16歲女學生12日買了午餐、準備在學校上廁所時，心想不過是上廁所而已，「應該不用帶手機吧」，沒想到進到廁所沒多久後，覺得門鎖超卡，如廁後試圖打開門、推了幾次還打不開，用盡全身力氣一推竟然「bang！」一聲，廁所門鎖就壞掉了。絕望的她只好按下人生第一次警報鈴，鈴聲傳遍了整棟樓，驚動了女教官和警衛趕緊解救她。

女教官先行抵達現場，安撫女學生的情緒；接著警衛到達，女學生以為應該可以順利脫困吧，沒想到警衛竟然提議「鎖頭壞掉，看要不要拿梯子給她爬」，然而廁所的空間看起來不大，於是警衛又說，「我爬過去看看。」於是警衛在隔壁廁所放了一張椅子，準備爬過去女學生受困的廁所間。

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警衛一進入隔壁間，就把廁所門鎖起來，然後站在椅子上。全場人滿臉問號問號，女教官問，「你要爬過去還把門鎖起來？」警衛回「喔，對厚」恍然大悟，用腳把鎖推開，沒想到一個重心不穩，警衛就摔下去了，椅子還被壓壞，「沒事沒事，看來要放棄這個方法了。」讓受困的女學生哭笑不得。

這時來了另一名「神奇警衛」，相當有自信地說「我來試試看」，接著當場敲一敲鎖頭，「bang！芝麻開門囉！」廁所門就這樣打開了。女教官和女學生都看傻眼。最後，女學生回到課堂上時由女教官陪同，再由教官向老師和其他同學解釋遲到的原因。女學生回到座位上還被調侃「原來警鈴是你按的，還按了兩次」，放在桌上的午餐都涼了。

事後，當事女學生也在網路論壇「Dcard」發文，超過1萬4000按讚、蓋了280多層樓留言：「這個運氣很可以，難怪那天有警報聲」、「鎖好開也不是好事呢」、「我之前也被鎖一次，我用了洪荒之力把門撞開」、「其實警衛是希望另一個警衛來幫他開鎖啦」、「超好笑，廁所版的密室脫逃」、「警衛摔倒還壓壞椅子太有畫面」、「完全沒人發現妳不見了也太慘，哈哈」、「這告訴我們，下次去廁所的時候，要帶手機」。

正修科技大學證實確有此事，當天處理女學生受困廁所的女教官表示，該名女學生相當聰明，知道要按緊急求助鈴求救，相當值得讓其他學生學習；而如果學生在廁所內受困遇到壞掉的求助鈴，也可以大聲呼救，讓外面的人前往幫忙。