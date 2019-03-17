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泰國刷180萬！他一聽冷笑「我買了大象」　詐騙集團沉默...爆氣1句秒投降

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▲機場,曼谷機場,蘇萬那普國際機場,BKK,泰國機場,Checkin櫃台,泰航,行李托運,行李輸送帶。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，經常利用網購、刷卡等名目設下圈套。一名網友就曾接到電話，對方自稱是XX銀行，想跟他確認是否在泰國有消費180萬的款項，他聽完淡定神回，讓對方瞬間亂了方針，甚至爆氣嗆聲。

該名網友之前接到詐騙集團電話，對方說道「您好，我這裡是X新銀行，您最近有一筆在泰國，消費了180萬的款項，是您本人的消費嗎？」他一聽也不慌張，馬上反問「對啊！我買了一頭大象，怎麼了？」

請繼續往下閱讀...

對方沉默了5秒，顯然不知該如何繼續掰下去，不禁怒道「你他X還真能唬爛，把我思路都打亂了。」對此，網友們紛紛笑回，「後勁蠻強的」、「5秒後...還是要跟你說明一下，因為設定錯誤變成12期，所以接下來您每個月都會收到一頭大象」、「有戳中笑點」。

▲▼尼泊爾致命暴雨，當局出動大象拯救上百名觀光客。（圖／路透社）

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

許多有經驗的網友分享道，「我有遇過說孫子被綁架的」、「我遇過叫媽的，但是我是男的」、「我還沒結婚時，也遇過小孩被綁架，電話旁還哭喊爸爸救我」。

另外，最近還出現新的詐騙手法，他們會自稱是信用卡公司，先是主動說出被害人年籍資料、卡號等獲取信任，接著進一步確認信用卡詳細資訊，取得後隨即向電信公司掛失手機門號

等到被害者手機無法接通後，詐騙集團開始四處盜刷，而信用卡公司傳出的消費訊息，被害人自然收不到，由於每筆金額不高，所以信用卡公司並不會主動向持卡人徵信，但最後累積下來也損失好幾萬元。

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關鍵字：詐騙集團,盜刷,大象,詐騙,爆廢公社,爆氣,刷卡

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