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終於會爬了！大眼弟「首戰糗仆街」愣3秒爆哭　超魔性影片...網狂重播笑翻

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網搜小組／綜合報導

8個月大的弟弟「包包」最近剛學會爬，媽咪Mia Liu原本想記錄珍貴畫面，沒想到兒子首戰就出糗，讓一旁的她忍不住笑噴。包包先是瞪大眼定格，接著原地狂哭；而他「人生第一次仆街」的畫面也惹笑大票網友，忍不住重播狂看。

Mia Liu向《ETtoday新聞雲》記者笑說，包包現在8個月了，才剛學會爬，原本打算記錄他爬行的英姿，「加上最近想做看看vlog，都會錄影，沒想到意外錄下他人生第一次仆街。」

▲終於會爬了！大眼弟「首戰糗仆街」愣3秒爆哭　超魔性影片...網狂重播笑翻。（圖／Mia Liu授權引用）

請繼續往下閱讀...

▲包包和《超人特攻隊》裡的小傑有幾分相似。（圖／Mia Liu授權引用）

只見包包前面小手的速度跟不上腳，結果還來不及往前伸，就摔倒在黃色軟墊上，起初他睜大無辜雙眼，沒想到過了3秒，他扁嘴皺眉後立刻放聲大哭。Mia Liu直呼，「把他抱起來就沒哭了，懷疑他是因為我笑才哭的XDDD。

短短10秒影片傳上「爆廢公社」後引起熱烈回響，網友們紛紛笑回，「這影片好魔性喔，哈哈哈哈」、「他在抗議為什麼撞到沒有呼呼啦」、「媽媽壞壞，還笑我」、「我看了五遍」、「忍不住一直看，好可愛～」、「這顏值爆表啊啊啊啊」。

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▼包包：馬麻怎麼笑人家，嗚嗚嗚......。（圖／Mia Liu授權引用）

▲終於會爬了！大眼弟「首戰糗仆街」愣3秒爆哭　超魔性影片...網狂重播笑翻。（圖／Mia Liu授權引用）

▲終於會爬了！大眼弟「首戰糗仆街」愣3秒爆哭　超魔性影片...網狂重播笑翻。（圖／Mia Liu授權引用）

ET快訊
目睹騎士遭鋼索割喉亡　起重機司機：他硬從桿子底下過
蕭敬騰質疑編曲程度　女選手情緒失控：男人都大豬蹄子

關鍵字：大眼弟,仆街,,爆哭,嬰兒,魔性,爆廢公社,媽媽

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