台中OL手機放口袋掉了「全身麻」放棄　失智爺撿到道歉說原因…她哭好久

▲原PO表示，原本以為真的沒希望，沒想到情人節晚上就接到訊息說找到了。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「一個讓我警惕的小故事…」台中一名OL上班途中不小心掉手機，報警後打算放棄，後來接到消息說是一名患有阿茲海默症的爺爺撿到。她親自去跟爺爺道謝，沒想到和對方聊完後哭了好久，「當下我自己很慚愧，自己的疏失讓老人家替我們擔心。」她也說，爺爺住她家附近，會時常去探望老人家。

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團說，她13日上班快到公司前，才發現口袋空空，原本放口袋的手機因拉鍊損壞掉了，「我真的全身痲了，用不到半年還沒繳完，來回找了老半天找不到。找了哥哥幫忙，定位位置也一直跳，根本找不到人，最後還是報警備案。」

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原PO表示，打了電話都不接，最後打到沒電，原本以為真的沒希望，沒想到情人節晚上就接到訊息說找到了，警察說對方是90多歲的爺爺，「聽到這個，我心裡有一種原來如此。原本以為是什麼壞小孩還是一些不良份子，有可能會把我手機拆掉或變賣，不然為什麼都不接電話也不拿到派出所。」

警方讓原PO和爺爺通電話，爺爺說他撿到當時要去醫院檢查，做完檢查忘記這件事，因自己有阿茲海默症，隔天看到手機才突然想到，趕快送到警察局。聽到原PO領回手機，爺爺說他很安心了、沒事就好。

▼原PO跟爺爺聊完，想起自己的阿公哭了。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO很感動也很感謝，跟爺爺要了地址和電話要親自登門道謝，「他看到我一時也忘了，我給他看了手機，跟他說我昨天有跟他通過電話，他才想起來。我小小的心意包了個紅包，他不斷推拖還說心意他收到了，他拿紅包袋就好，執意要把錢還給我，說不好意思。我回了一句，『爺爺就當孫女包個過年紅包給你吧』！他笑了也說著謝謝就收下了。」

原PO說，似乎很久沒人跟爺爺聊天，「他不斷想跟我講講話聊聊，也說他知道我一定很心急，居然還對我說抱歉他自己忘記，讓我擔心了一整天。其實當下我自己很慚愧，自己的疏失讓老人家替我們擔心，突然想到了自己的爺爺阿公，看著他緩慢走進家裡，自己默默哭了好久…」她希望大家珍惜身邊每一個人，愛要及時。

有網友感動表示，「冬季裡的春天，有空常去看看老人家吧，希望他不是獨居」；原PO回「他剛好住我家附近，我會常常去探望他老人家，他還有老伴一起住，還有人互相照顧。」

其他人留言，「社會中還是有小小的暖意」、「為什麼放洋蔥」、「爺爺人真好，版主知恩圖報也很棒⋯希望爺爺身體健康、長命百歲」。