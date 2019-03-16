房內被發現一大筆錢！高中生「家中吵架」跳樓變形亡…爸媽見兒躺血崩潰

▲板橋發生高中生墜樓慘案。（圖／記者趙永博攝）



社會中心／新北報導

新北市板橋莊敬路巷內一處公寓發生墜樓案，17歲詹姓少年疑似從住家9樓跳下，掉落後方停車空地，送醫時已失去生命跡象，急救後仍不治。據悉，詹少前一晚因管教問題和家裡發生激烈爭執，身上疑似擁有「學校合唱團公費」大筆現金遭質疑，負氣外出，沒想到輕生明志，父母看到他倒臥血泊中，當場崩潰痛哭。

海山警方15日深夜11時44分獲報，莊敬路巷內一處公寓後方有人墜樓，警消、救護人員到場時，發現17 歲少年頭部重創，肢體多處骨折、變形，倒臥血泊中已無生命跡象，緊急送往亞東醫院，經搶救仍傷重宣告不治。在院等候的家屬得知噩耗，難掩悲慟。

警方訊問時，詹姓少年父母供稱，前一晚在兒子房內發現一大筆現金，金額超過平日給的零用錢，便關切起錢的來源。兒子告知是「學校合唱團的公費」，他幫忙保管，言談中，父母提醒要妥善小心，疑因溝通落差，他誤以為是干涉，強調自己有能力保管、不需要爸媽擔心，引發小爭執。

沒想到，父母離開兒子房間，返回臥室盥洗，突然聽到墜落巨響，馬上跑到頂樓查看，第一時間沒發覺異狀，爸爸不放心又回到自家陽台檢查，竟看到後方停車空地躺著一個人，下樓發現愛子倒臥血泊中，當場情緒崩潰痛哭，連忙報案求救。

警方已經派請鑑識人員到場採證，現場無遺書，初步排除外力介入，至於輕生、墜樓原因仍待進一步釐清。

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