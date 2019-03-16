　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠距離3年！男友被教召5天「她沉默了」…下秒爽祭3招　網笑炸：女友不能惹

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲國軍、當兵、阿兵哥、役男。（圖／記者季相儒攝）

▲原PO男友準備去教召5天。（示意圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

男生服完兵役後，最怕碰上教育召集，許多女朋友也不希望男友被教召。一名女網友表示，她和男友是遠距離戀愛，已經交往3年，日前得知對方要去苗栗教召5天，「要分開5天，而且手機也不在身上，不能回訊息……」本來以為原PO是捨不得，沒想到結局讓其他人笑炸「果然女朋友是最不能招惹的人啊！」

一名女網友在《Dcard》表示，她和男友交往3年，雖然是遠距離，但日前得知對方被教召、要去苗栗5天，代表兩人得分開5天，而且男友手機也不在身上、不能回訊息。原PO接著沉默了一陣子「……」，接著突然冒出3字「X好爽！」並指控男方「他X一天到晚玩ROE玩到不理我！」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲聽到男友要去教召，原PO忍不住笑說「好爽！」（示意圖／pixabay）

原PO笑說，她已經準備好「教召5天玩他喜歡的遊戲拍給他看、只要吃麥當勞肯德基任何好料的也跟他分享、睡覺前要拍色色的照片讓他硬著睡覺」，最後還感謝教召信「代替我制裁這個八七男友」。原PO還在留言處補充「他前一天住我這邊，送他去車站後回去睡回籠覺拍給他看」。

看到貼文後，其他人紛紛笑噴「本來想嗆妳5天而已、玻璃心三小哈哈」、「我男朋友也收到，終於TMD可以好好教訓他了」、「懂玩」、「男友剛教召5天完，我這5天過的超充實，每天飯局酒局，5天就這樣過了，要回到現實了」、「果然女朋友是最不能招惹的人啊！」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　當選金門首位女立委！
余天得票破4萬7000票　領先直奔勝選5萬票門檻
台南立委補選雙雙突破1萬　謝龍介持續落後郭國文
立委補選／估獲5萬票就當選！鄭世維票數持續落後余天
即／立委補選決戰316　ETtoday新聞雲1600即時開票

關鍵字：教召,男友,遠距離,Dcard

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上千隻埃及聖䴉一夜之間被空氣槍「殲滅」？　人道移除啦

女孩覺得男生30歲該賺多少錢？　網：30歲才100萬很慘

台中驚傳女司機遭強摸！顫抖崩潰喊「不要～」地獄59秒影片　網怒肉搜

百萬「海神」趕時間停急診室大門前　2小時後無良心車主終出現

「要不是60萬，我根本就不屑來咧」　網紅游否希惹怒澎湖人！

感情不順嗆神明！七爺夢裡曝她前世惡行　流產丫鬟狠咒「妳要的我都搶」

吃蕉配水...10天爆鏟3公斤！營養師激推「2黃金時間」效果啵棒

高嘉瑜登潮流雜誌！下衣失蹤「雪白美腿」全露　網：被政治耽誤的模特兒

獲台灣傑出女科學家獎　台大數學系李瑩英：數學家是女性職涯好選項

遠距離3年！男友被教召5天「她沉默了」…下秒爽祭3招　網笑炸：女友不能惹

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

獲台灣傑出女科學家獎　台大數學系李瑩英：數學家是女性職涯好選項

遠距離3年！男友被教召5天「她沉默了」…下秒爽祭3招　網笑炸：女友不能惹

江宜樺再赴台大演講　「江老ㄙ你484愛打人」抗議布條掛滿場外

影／強迫症吃玉米！他大口咬「4排空洞」殘留0胚芽　千人驚讚：療癒翻

Uber條款吵不完！計程車怒轟租賃車業「小三嗆正宮」　擬4月中抗爭

水邊抓魚怕被罵！他扯謊「魚從水龍頭流出來」　老爸隔天爬屋頂...笑炸

花紋海豚擱淺亡　海巡署就地安葬「祝一路好走」

影／中華放大絕！超限量吃到飽「400元有找」　可搭iPhone...網求低調：會秒殺

台鐵族注意！成功追分段雙軌化切換　3/30部分列車截短行駛、延誤

影／送交往多年女友驚喜　他特製「大蝦花」10隻up塞爆！網推誠意但少做一事

應「減稅降費」政策　賓士、BMW在陸大降價！最多近30萬

獲台灣傑出女科學家獎　台大數學系李瑩英：數學家是女性職涯好選項

不斷更新／國民黨失去一席立委　金門無黨籍陳玉珍自行宣布當選

前饒舌歌手成為「澳洲最危險IS」　聲稱被迫拍片煽動伊斯蘭教徒

柯有倫操辦婚宴大失眠　媽餐桌上吐「這句話」暗示想抱孫

快訊／衝破5萬票門檻　余天17:30現身總部擬自行宣布當選

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴..外籍帥夫親化妝！

快訊／金門無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　自行宣布當選！

快訊／謝龍介持續落後2千票！　支持者臉色凝重、緊盯票數

「只能報廢了！」元旦剛歡喜牽新車　被撞進烤鴨店屁股開花

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全..

女孩覺得男生30歲應該賺多少錢..

女醫請安胎假被威脅「上到生」　..

中華放大絕　吃到飽400元有找

感情不順！七爺曝她前世種惡因

身分證有521　享劍湖山兒童節..

鋒面弱掉降雨掰！氣溫一路飆回3..

即／松山機場關閉！竟因無人機2..

倒水餃湯洗鍋！公婆驚叫浪費　新..

大雞腿中間「三角型大洞」　網曝..

彩券被偷！老伯自責「捶打自己」..

想血拚！她隔日爽得「8字浪漫」..

繞境沒去他家怒脫隊！白沙屯媽顯..

10件事讓他興奮！網：台女難做..

更多熱門

相關新聞

12星座誰最怕寂寞？雙子裝忙晚上偷偷哭、巨蟹笑容底下是逞強

其實在小編心裡一直覺得「學習獨處」是生命中非常大的課題，畢竟我們出生就是一個人來，到生命最後也是一個人離開，所以多多少少要能耐得了孤獨。在12星座裡

洗澡突跳電！.男友「推開她」暖翻網友

她思念父親竟以鞋帶上吊　男友破門抱屍哭斷腸

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細妹決定分手

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店釀3傷

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

《星光》戴安娜要和2年女友結婚了

國中時嘗禁果　10年後告學長性侵

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

吃蕉10天鏟3公斤！她推2時間效果好

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面