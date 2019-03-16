遠距離3年！男友被教召5天「她沉默了」…下秒爽祭3招　網笑炸：女友不能惹

▲原PO男友準備去教召5天。（示意圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

男生服完兵役後，最怕碰上教育召集，許多女朋友也不希望男友被教召。一名女網友表示，她和男友是遠距離戀愛，已經交往3年，日前得知對方要去苗栗教召5天，「要分開5天，而且手機也不在身上，不能回訊息……」本來以為原PO是捨不得，沒想到結局讓其他人笑炸「果然女朋友是最不能招惹的人啊！」

一名女網友在《Dcard》表示，她和男友交往3年，雖然是遠距離，但日前得知對方被教召、要去苗栗5天，代表兩人得分開5天，而且男友手機也不在身上、不能回訊息。原PO接著沉默了一陣子「……」，接著突然冒出3字「X好爽！」並指控男方「他X一天到晚玩ROE玩到不理我！」

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▲聽到男友要去教召，原PO忍不住笑說「好爽！」（示意圖／pixabay）

原PO笑說，她已經準備好「教召5天玩他喜歡的遊戲拍給他看、只要吃麥當勞肯德基任何好料的也跟他分享、睡覺前要拍色色的照片讓他硬著睡覺」，最後還感謝教召信「代替我制裁這個八七男友」。原PO還在留言處補充「他前一天住我這邊，送他去車站後回去睡回籠覺拍給他看」。

看到貼文後，其他人紛紛笑噴「本來想嗆妳5天而已、玻璃心三小哈哈」、「我男朋友也收到，終於TMD可以好好教訓他了」、「懂玩」、「男友剛教召5天完，我這5天過的超充實，每天飯局酒局，5天就這樣過了，要回到現實了」、「果然女朋友是最不能招惹的人啊！」

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