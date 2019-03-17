影／南部喜宴94霸氣！「棉花糖葫蘆陣」一進場...賓客嗨爆　網淚：台灣人情味

網搜小組／綜合報導

南部喜宴以高檔菜色聞名，沒想到連餘興節目都超霸氣、用心。一名女網友昨日到台南參加婚禮，在新人第二次進場時，竟出現糖葫蘆及棉花糖陣，讓賓客又驚又喜，場面也嗨到最高點；對此，網友們豎起大拇指狂讚，也被滿滿的人情味給感動了。

網友So Bvbs昨天南下，到台南下營國小參加婚宴，席間一道道高檔菜式陸續上桌，包括螃蟹、大蝦、蒜頭全雞、三層封肉，非常符合南部喜酒的一貫海派作風，結果在新郎新娘第二次進場時，設計的活動更掀起一波高潮。

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▲霸氣菜色不手軟的。（圖／So Bvbs授權提供）

當時，隊伍高舉著整株「棉花糖樹」和「糖葫蘆樹」，而現場民眾興奮地湧上前去搶，連阿公阿嬤也動起來，她見狀不禁笑喊，「賓客像鯊魚一樣，這不是搶親是搶糖，護駕~護駕~。」

So Bvbs表示，滿滿的糖好療癒，而且菜色超好、禮物超多，還有整桶冰淇淋讓你吃到流鼻水，「主人家很用心，賓主盡歡就像開party一樣，比在餐廳還棒。」

▲竟然還吃得到棉花糖和糖葫蘆。（圖／So Bvbs授權提供）

影片po出後引起廣大迴響，網友們紛紛笑回，「好像搶孤，好可愛」、「很怕賓客吃不飽，要吃飽還要能帶回家」、「看到那進場的糖真的會想去」、「有些婚禮都沒什麼互動，感覺就像聚餐而已」、「好有人情味」、「這樣才熱鬧」。

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▼一人一桶杜老爺。（圖／So Bvbs授權提供）