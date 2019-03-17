日本商家跳樓大拍賣！她隔天朝聖「貨架已拆」超殘念　網：台灣都跳幾10年

▲她隔天再看就沒營業了。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友最近到日本旅遊，剛好飯店對面有商家在跳樓大拍賣，原本她打算隔天再掃貨，沒想到一早醒來該店不但歇業，還如火如荼進行拆除工程，超高效率讓她驚呆，也不禁感嘆「好可惜啊！」

女網友在爆怨公社提到，14日抵達日本後，她發現飯店對面商家正「1折跳樓大拍賣」，當下她還喜孜孜地盤算，想說隔天再去大採購，結果竟然就沒營業了，「台灣老闆都跳好幾年沒跳，日本老闆說到做到，而且工人已經在拆貨架了，沒有買到好可惜。」

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▲街景示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士源攝）

網友們看完紛紛回應，「日本人很守信用的~」、「人家日本人說到做到，哈哈哈」、「日本都是玩真的」；還有人表示，「完全閉店就閉店阿，如果沒寫完全的話，就可能只是改裝，不過如果是妳拍的這個，看起來像是會再重新開張，不過是不是同樣這裡就不知道了。」

對比台灣常見情況，許多人也紛紛笑虧，「夜市很多，有一家帥X開10幾年天天都說要收，目前還連鎖」、「台灣跳樓老闆都有九條命」、「想當年澄清路上某家運動鞋店，從我大一跳到我畢業」、「台灣老闆命都很硬的」、「我家旁邊的家具店，老闆哭10年、兒子生10年、跳樓跳10年，到現在這家店還沒倒」、「在台灣跳樓是店名」。

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