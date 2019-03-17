飛8500公里　潘孟安到非洲模里西斯關心台灣漁民

▲屏東縣長潘孟安（右三）到非洲模里西斯關心當地台灣漁民。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長潘孟安甫辦完臺灣燈會，3月14至18日又率隊遠赴8500公里外的非洲模里西斯，關心當地台灣遠洋漁船在當地作業情形與縣籍漁民在當地的生活狀況。

▲▼潘孟安到非洲模里西斯。

潘孟安屏東縣政府漁政團隊及漁業團體一行人飛了10幾個小時來到模里西斯，隨即參觀歐盟規格卸漁碼頭、魚類冷凍廠，實際了解漁獲不落地的過程，他並登上漁船關心漁工實際工作環境。

潘孟安在擔任立委時，就十分關心漁業，許多漁民與縣長有多年深厚交情，這次遠渡重洋，遇上的有認識多年的漁民，也有的是漁業第二代，他們見到縣長到訪十分開心，熱情的說明在印度洋的漁業情形，並介紹漁業相關企業讓潘縣長認識。

潘縣長說，「我們不是來度假的，要度假不用飛10幾個小時來到模里西斯，而是要切實了解漁業的情形，如果看到聽到問題，就要帶回研究該如何突破」、「漁民辛辛苦苦的到非洲拚漁業經濟，有什麼政府能協助的，就該儘量幫忙」。

模里西斯位於非洲馬達加斯加旁的島國，是台灣在印度洋上最重要的漁業基地港，屏東籍漁船在模里西斯路易士港約有120艘，多為CT-4、5、６，漁獲標的以鮪類為主，漁船從台灣到模里西斯要航行一個多月，整補後出海作業，往往要半年以上才會入港拍賣漁獲，漁民一整年才搭飛機回台灣一次探望家人。

模國模里西斯曾被荷蘭、法國及英國佔領過，現在轉型觀光休閒產業是，以甘蔗製糖，台灣人遠渡重洋來該國發展漁業，現在模國有符合歐盟規格的漁港、水產冷凍庫及加工廠，讓台灣及其它國家的漁船可在這