弟媳酸「回來吃奶」？人妻回娘家忍住求神回　網教幽默回擊：順便黑她一把

▲原PO被酸「回來吃奶嗎」，她為了家庭和諧，當下雖很生氣但忍住了。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

「妳會怎麼回她？會不會生氣？」一名人妻過年回娘家，弟媳走到旁邊用台語對她說「妳是回來吃奶的嗎」，她雖當下忍住但上網求救，「請問我該怎麼神回她」？有不少人提供妙招，有人則教一招幽默回擊，「對這種人不用太認真啦，認真就輸了，還可以順便黑她一把…不用覺得萬事萬物都要和平，要有反擊才會有真正和平。」

人妻近日在「爆怨公社」臉書社團說，她當下很傻眼、很生氣，當面沒表現出來，「為了家裡和諧氣氛，我忍了，可是說不在意是騙人的，這件事造成心裡的不愉快，很怕下次回去，她又會這樣跟我說。請問我該怎麼神回她？求助。」

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對此，有網友認為可回嗆，「妳是沒娘家給奶吃嗎」？還有人說，如果是弟媳，會回「以輩分來說，妳還不夠格跟我說這些」；如果是嫂嫂，就回「我尊重妳是嫂嫂，請妳尊重妳自己。」

▼有網友說，「不用覺得萬事萬物都要和平，要有反擊才會有真正和平。」（圖／示意照／翻攝unsplash免費圖庫）

有人則教幽默回擊，「我會回答，『對啊！妳也可以回妳娘家吃奶啊！如果妳不敢跟妳娘說，我可以幫妳打電話跟妳娘說』。下一句叫我媽，『媽，我回來吃妳的奶了，快點把奶露出來給我吃』。我媽就會傻眼，我就會回『妳媳婦問我是不是回來吃奶的，我說是啊，所以我現在要吃』。」

該網友認為，「對這種人不用太認真啦，認真就輸了，還可以順便黑她一把。不用忍～～要把事情說出來才有解決餘地，不用覺得萬事萬物都要和平，要有反擊才會有真正和平。」