20歲媽做苦力「骨盆腔破裂躺一年」辛酸故事曝　好心人幫一把：我又雞婆了

▲原PO說，這名媽媽有個2歲孩子、有個長她2歲的老公，夫妻倆學歷不高，只好做低薪、粗重勞力的工作。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

網搜小組／綜合報導

台北一名女網友發現一名20歲年輕媽媽做粗重工作，一問之下才知道對方辛酸的身家背景，「看到那女孩堅毅的眼神，似乎看到我年輕的影子」，因此她決定叫對方來公司上班。有網友大讚原PO，「幸好那個女孩走在正確的道路上，幸好她遇到了善良的你們，祝福你們。」

原PO表示，她是一名清潔工，和老闆去打蠟賺外快，意外的是老闆聯繫人力仲介公司特別多找一個人手來幫忙，「我人到了案場一看，竟然是個20歲的小女生，在我驚訝這麼年輕的孩子怎麼肯來做這麼勞力的粗活，於是工作結束後的空檔和那女孩閒聊一下。」

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原PO一問才知道，對方有個2歲孩子、有個大她2歲的老公，夫妻倆學歷不高，求職更是四處碰壁，只好在人力仲介公司討工作，做的大多都是低薪、粗重勞力；女孩的父母離異，母親再改嫁後沒來往，奶奶、爸爸、叔叔同住，但兩個男人不事生產，只靠奶奶種菜、賣菜維持基本生活。

▼原PO說，「看到那女孩堅毅的眼神似乎看到我年輕的影子」。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO說，女孩把自己的兒子給奶奶帶，每個月拿錢補貼奶奶的生活費，因此她早熟練就了一身討生活本領；而女孩老公的爸媽都是毒蟲，爸爸因吸毒案進牢籠，媽媽因毒品而猝死，連帶家裡的長輩也對這孩子不聞不問。

「女孩曾經為了多賺薪資，每天賣力做比男人還粗的活，導致施力不慎，雙臀骨盆腔破裂，整整臥床一年…」原PO表示，目前人力公司給的工作也是有一頓沒一頓的，雖然不好不壞，但也不是長久之計，「於是我老闆和我積極想勸說她來我們公司，加入我們行列。我想我又雞婆了。」

原PO指出，晚上和女兒外出覓食，「和她聊起那女孩，有著深深的感慨。還好我拿自己成長經驗做為借鏡，對於孩子的教育與觀念傳達是正確的，所以他們兄妹倆都沒走偏差。看到那女孩堅毅的眼神似乎看到我年輕的影子，因為現實而錘鍊過的孩子會更堅強，家庭教育真的很重要。」

對此，許多網友看完留言，「20歲就嚐盡了人生」、「感恩有你真好」、「 感謝你，也許你的雞婆可以幫助一個人」、「至少這女孩還願吃苦，難得」、「貴人相助，謝謝你的幫助讓女孩生活可以好點」。